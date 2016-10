Linien und Schulen

Nippes (hub). Bei einer Sondersitzung der Bezirksvertreter wurde unter anderem das Thema "3. Nahverkehrsplan" diskutiert. Thilo Bosse vom Amt für Stadtentwicklung und Statistik gab einen Überblick über den mehr als 300 Seiten umfassenden Entwurf.

Der Rahmenplan soll die weitere Entwicklung des ÖPNVs skizzieren und definiert Qualitätsstandards. Dazu gehören unter anderem die Barrierefreiheit im gesamten Netz, die Erweiterung des Stadtbahnnetzes und die Einrichtung von Mobilitätsstationen an Verknüpfungspunkten. Barbara Hölzing meldete sich für die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen und verlas eine umfangreiche Wunschliste, womit sie die "Finger auf die Wunde legen" wollte. Die Kernpunkte dieser Liste waren der Nachtverkehr und eine Taktverdichtung in den Hauptverkehrszeiten bei der Linie 13 sowie eine Taktverdichtung auf den Buslinien 121, 140 und 147.

Des Weiteren wurden aktuellere Bedarfszahlen angemahnt, da die vorliegenden Zahlen zehn Jahre alt seien. Ulf Bohnhardt von den Kölner Verkehrs-Betrieben wies darauf hin, dass bei den Nachtfahrten bei der Linie 13 das Problem der Anbindung bestehe.

Johannes Winz trug die ergänzenden Wünsche der CDU vor, wie die Fahrzeit-Entzerrung der Linien 121 und 127 sowie 127 und 147. Die Anbindung der Schule Ossietzkystraße mahnte er ebenfalls an. Außerdem bekräftigte er den Wunsch der CDU nach mehr P&R-Plätzen. Bohnhardt erinnerte daran, dass es zur Anbindung Ossietzkystraße im Verkehrsgutachten den Vorschlag gegeben habe, eine Schleife mit der Linie 121 zu fahren. Seitens der KVB wird allerdings eine Anbindung ab Longericher Straße durch die Linien 127 oder 139 favorisiert. Dabei würde zudem eine Versorgungslücke in Longerich geschlossen, so der KVB-Mitarbeiter. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Horst Baumann kritisierte das Verfahren, es könne doch nicht sein, dass jeder seine Wünsche vortrage. Christoph Schmitz erinnerte an die Anbindung der Lüttich-Kaserne, einem Antrag der regulären Sitzung.

Ein weiteres Thema war der Schulentwicklungsplan. Nachdem die Gebäudewirtschaft keine Aufträge für Schulneubauten mehr annimmt, herrscht in der Schulverwaltung Krisenstimmung, denn laut Plan fehlen bis 2040 allein im Stadtbezirk Nippes bis zu 6.400 Schulplätze im Grundschulbereich und bis zu 31.000 Plätze im Bereich der weiterführenden Schulen. Zudem seien die bisherigen Schulgebäude nicht für die Inklusion geeignet und müssten umgebaut werden; nur eine Schule sei im Stadtbezirk für Inklusion ausgebaut. Für Unruhe sorgte bei den Bezirksvertretern die Planung, dass die Hauptschulen und die Edith-Stein-Realschule geschlossen werden sollen, um anderen Schulformen Platz zu bieten. Gegen Ende der Diskussion kamen auch die Mitglieder der Schulkonferenz der Edith-Stein-Realschule als Gäste in die Sitzung und erhielten die beruhigende Auskunft, dass die Planung nur zum Tragen komme, wenn die Anmeldezahlen sinken.