Zwei Dekaden Kölsche Weihnacht

Wahn (kg). Die Seele der Stadt ist wie eine Frucht, auf der der Dom steht, auf der die einzelnen Stadtteile zu sehen sind, und mittendrin fließt der Rhein. Brauchtum, Kunst, Kultur, Musik und jeder einzelne nährt sie.

Die Sprache ist kölsch, sei es die Mundart oder das Getränk. Nähert man sich der Stadt und ihrer Seele, trifft man auf die "Kölsche Weihnacht", auf "Unsere kleine Höhle", jene "Sa Cova" von Roland Kulik. Es ist eine besondere Art des Rendezvous: "Sidd hösch, leev Lück, sidd stell", was ein steter Begleiter der Sa Cova'schen Kölschen Weihnacht ist.

Die Textzeile war 1980 Titel der ersten Kölschen WDR-Weihnachtssendung, sie wurde dem ältesten Chreesdaach (Weihnachts)-Lied des Kinderarztes Dr. Henning "Henner" Berzau entnommen. Er schrieb mehr als 250 Lieder und Texte in kölscher Sprache. 1921 in Magdeburg geboren, lebte er seit 1945 in Köln, starb 2008.

Ein Musikhaus setzte 1983 wesentliche Teile der WDR-Sendung fort und konzipierte die erste Schallplatte "Kölsche Weihnacht", die im Turnus von zwei Jahren und mit Namen wie Bläck Fööss, De Paveier und De Höhner aufwartete, und eben auch mit (Hansgeorg) Fuhrmann und (Roland) Kulik.

Inspiriert durch einen Besuch der Kölner Philharmonie im Dezember 1995 rief Kulik die "Kölsche Weihnacht im Brauhaus" ins Leben. Damals war es ein Wagnis. Bis zu Beginn haderte er, ob es gelingen wird. Seine Idee war, ein charakteristisches urkölsches Mundartprogramm zum Christfest auf die Bühne eines Brauhauses zu bringen. An einem Ort, an dem damals weitaus mehr als heute diskutiert, gemalt, gelesen, gesungen und gefeiert wird, ein Ort, an dem sich der Kölner zum Verzällcher bei kölscher Stange und Sprache trifft. Unterstützt durch die Kölner Urgesteine Uschi Werner-Fluss und Henner Berzau brachte er das Programm ein Jahr später erstmals auf die Bühne eines Brauhauses in der Südstadt. Zu den acht geplanten musste damals eine Zusatzvorstellung eingeschoben werden. Die "Kölsche Weihnacht", als dessen Erfinder sich Kulik nicht sieht - dies schreibt er Berzau zu - erfreute sich ständig wachsender Beliebtheit, neue Künstler und Musiker, neue Elemente kamen hinzu, eine Spielreihe entstand. Kamen zur ersten "Kölschen Weihnacht" etwa 90 Gäste, waren es allein vor drei Jahren mehr als 24.000.

Nach dem Brauhaus in der Südstadt ist seit vielen Jahren der Theatersaal des Eltzhofs der Hauptspielort der Kölschen Weihnacht. Auftritte finden auch im Theater am Tanzbrunnen statt. Viele der Vorstellungen sind weit im Voraus ausverkauft.