Viel Musik und Shoppen

Porz (sf). Als wahrer Publikumsmagnet erwies sich das Herbst- und Musikfest in der Porzer City, das mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden war. Während rund 30 Geschäfte ihre Türen öffneten und zum Einkaufsbummel einluden, herrschte nicht nur in den Läden, sondern auch in der Fußgängerzone reges Treiben.

Mit Attraktionen wie einem Kinderkarussell, Hüpfburgen, Bullenreiten sowie zahlreichen Buden und Essstationen hatte das Porzer Herbstfest schon ein wenig Volksfest-Charakter. Auch im City-Center Porz warteten einige Überraschungen auf die kleinen Gäste. So staunten sie beispielsweise über einen Künstler, der Ballons in originellen Formen bastelte. Wer eine dieser Ballonfiguren mit nach Hause nehmen wollte, musste etwas Geduld mitbringen, denn die Ballons waren so beliebt, dass die Schlange zeitweise durch die ganze Einkaufspassage ging.

Auf der Bühne feierten derweil "Kölsch Royal" mit den Besuchern eine große Party bevor wenig später auch bei der kölschen Girlgroup Colör Mitsingen angesagt war.

Nachdem der dritte verkaufsoffene Sonntag im Jahr früher immer mit einer Herbstkirmes verbunden war, hatte die Innenstadtgemeinschaft (ISG) Porz vor vier Jahren das Herbst- und Musikfest ins Leben gerufen, das seither nicht nur Porzer, sondern auch viele Gäste mit längerem Anreiseweg anlockt. "Wir haben versucht, durch ein attraktives Bühnenprogramm mehr Leute zu gewinnen. Das hat sehr gut geklappt", freut sich Mario Spieker, stellvertretender Vorsitzender der ISG.

Mit von der Partie war auch der Bürgerverein Porz-Mitte. "Ohne den Bürgerverein wäre vieles in Porz nicht möglich", würdigte Bezirksbürgermeister Henk van Benthem das unermüdliche Engagement des aktiven Vereins. Wie im vergangenen Jahr hatte dieser wieder einen Trödelmarkt zum Herbst- und Musikfest organisiert und sich über zahlreiche Anmeldungen freuen können. Viele Besucher begaben sich auf Schnäppchenjagd und schlenderten entlang der einzelnen Stände.

Zufrieden mit dem gesamten Herbst- und Musikfest zeigte sich auch die ISG: "Wir haben Glück mit dem Wetter, und das umfangreiches Bühnenprogramm ist ein Anziehungspunkt für viele Gäste", freute sich Spieker. Auch wenn die Einzelhändler etwas weniger Umsatz machten als im vergangenen Jahr, konnte Spieker unter dem Strich ein positives Gesamtfazit ziehen. Auf ein eben solches deutete beispielsweise auch die Tatsache hin, dass der in großen Mengen vom Bürgerverein gebackene Kuchen binnen kurzer Zeit restlos ausverkauft war.

Der nächste verkaufsoffene Sonntag in Porz findet zum Adventsmarkt am 18. Dezember statt.