Die jungen Herrscher im roten Ornat

Weiden (tau). Diesem Augenblick haben die Kinder lange entgegengefiebert. Prinz Benedikt II. (Görgen), Prinzessin Sophie-Marie (Tuppert), Bauer Samuel (Bockelkamp), alle elf Jahre jung, und die neunjährige Standartenträgerin Julianne (Manitz) stellten sich der Öffentlichkeit im Ornat vor.

Besonderes Engagement zeigte dabei Prinzessin Sophie-Marie, denn die junge Dame wohnt in Bornheim: "Aber ich brenne für den Karneval und freue mich sehr", so die Schülerin. In ihrer Freizeit geht sie den Hobbys Judo, Ballett und Geige nach, sie hat keine Geschwister, aber einen Kater.

Prinz Benedikt II. zeigte vor allem Humor; auf die Frage nach seinen Haustieren antwortete er: "Ich habe keine, aber mein Papa ist im Senat des Festkomitees." Da mussten alle Gäste schmunzeln. Auch seine kleine Schwester zeigte sich schon ganz "jeck". Bauer Samuel bewies große Zielstrebigkeit: Ganz alleine kam er auf die Idee, einmal im Dreigestirn dabei sein zu wollen und erreichte sein Ziel. "Später will ich auch mal Prinz sein", so der stolze Besitzer zweier Katzen. Julianne kam über ihre Erfahrung bei den Kajüte Müüs hinzu, "ich wollte immer schon mal dabei sein", so die Jüngste in der Truppe.

Das Festkomitee Lövenicher Karneval ist zurecht stolz auf die gute Nachwuchsarbeit: "Wir freuen uns sehr, das diesjährige Kinderdreigestirn vorstellen zu dürfen. Glücklicherweise haben wir bereits für die dann folgende Session entsprechende Bewerbungen vorliegen - doch die sind natürlich noch geheim", schmunzelte Stefan Dößereck, Sprecher des Komitees.

Das Dreigestirn ist hier traditionell ein Viergestirn und besteht aus Mädchen und Jungs, "da sind wir ganz modern aufgestellt", betonte auch Claus Stumpf, Präsident der Großen Junkersdorfer KG von 1973. Er begrüßte die vier Nachwuchs-Karnevalisten stellvertretend für die insgesamt drei Gesellschaften, die das vierköpfige Dreigestirn stellen. Natürlich waren auch Vertreter der KG Lövenicher Neustädter 1903 und der KG RömerGarde von 1962 anwesend sowie Senatspräsident Rolf Fritsche.

"Der Senat wurde vor einigen Jahren erfolgreich vom Festkomitee gegründet. Wir sind angetreten, um die Vereine, aber auch die Eltern der Kinder finanziell zu entlasten", so Fritsche. Seit zwölf Jahren sei man erfolgreich dabei, Gelder zu generieren, etwa um Kostüme und Insignien der jungen Tollitäten auf Vordermann zu bringen. "Wir freuen uns weiterhin über neue Mitglieder", betonte Fritsche.

Die offizielle Proklamation wird im kommenden Jahr vorgenommen, am 14. Januar im Karnevalsmuseum. In dieser Session warten annähernd 60 Auftritte auf die Tollitäten.