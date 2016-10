Einblick in die Praxis von Unternehmen

Lindenthal (as). "Es ist ein gutes Gefühl, hier kritisch interessierten und hinterfragenden jungen Menschen begegnet zu sein. Ich würde jederzeit gerne wieder den Schülerinnen und Schülern Rede und Antwort stehen", so das Fazit von Ulf Reichardt, dem Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Köln (IHK). Zuvor hatte Reichardt mit Zwölftklässlern des Leistungskurses Sozialwissenschaften der Liebfrauenschule diskutiert.

Anlass des Besuchs war eine Informations- und Fragestunde zum Thema "Wirtschaftsstandort Köln", die im Rahmen des Projektes "111 Besuche an Schulen" stattfand.

Im Mittelpunkt dieses Projekts steht die Frage, was Unternehmertum in Deutschland bedeutet, sowie deren gesellschaftliche und soziale Verantwortung. Dabei berichten die jeweiligen Unternehmer aus ihrem Alltag, gehen mit Schülern ins Gespräch und stellen sich deren Fragen. "Auf diese Weise sollen wirtschaftliche Begriffe, wie etwa Arbeitsmarktpolitik, die sonst nur über die Medien transportiert werden, mit Leben gefüllt werden. Wir möchten den Schülern die Möglichkeit geben, praxisnah und aus der Hand von Wirtschaftsexperten Einblicke in die Arbeit eines Unternehmers oder einer Unternehmerin zu erlangen. Gleichzeitig soll auch vermittelt werden, welche direkten Auswirkungen die Wirtschaft auf unsere Gesellschaft und deren Wohlstand haben kann", erläutert Susanne Hartmann von der IHK Köln.

Gut neunzig Minuten lang erläuterte Reichardt die Funktion und die Aufgaben der IHK und stellte sich anschließend den Fragen, beispielsweise wie die IHK junge Menschen als Berufseinsteiger oder junge Menschen als künftige Arbeitskräfte an den Wirtschaftsstandort Köln binden möchte, sie bei der Gründung eines Start-up-Unternehmens unterstützt, oder ob es sinnvoll sei, erst eine Ausbildung zu machen und erst dann zu studieren. Interessiert waren auch die Schüler, ob und wie die IHK Möglichkeiten habe, auf politische Entscheidungen Einfluss zu nehmen.

Neben der Empfehlung, für gute Bewerbungschancen möglichst auch einen ausländischen Studienabschluss zu erwerben, gab Reichardt den Gymnasiasten einen persönlichen Ratschlag mit auf den Weg. Sie sollten sich nicht zu früh auf einen Beruf festlegen, sondern erst einmal etwas ausprobieren, möglicherweise sogar erst eine Ausbildung vor dem Studium beginnen.

Bei den Schülern kam die Veranstaltung offenbar gut an. "Ich fand es ungeheuer interessant, einmal einen Einblick darin zu bekommen, wie Wirtschaft eigentlich funktioniert. In punkto "Ausbildungschancen in Köln", steht für mich allerdings schon jetzt fest, dass ich lieber direkt studieren möchte", resümierte ein Schüler anschließend. Kurslehrerin Michaela Schreiber lobte das Projekt: "Es war eine fantastische Ergänzung zum Unterricht. Ich glaube, dass Schüler, die Sozialwissenschaften als Leistungskurs wählen, um nach dem Abitur BWL, VWL oder Jura zu studieren, danach ihren Arbeitsplatz in der Wirtschaft oder in großen Unternehmen suchen. Daher sehe ich diese Veranstaltung für die Schüler als ein wichtiges Puzzelteil in Richtung: Wie funktioniert Wirtschaft und Unternehmertum eigentlich?"

Weitere Infos zu dem Projekt unter www.ihk-koeln.de