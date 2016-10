Polizei testet mobile Blitzer

Köln. Zu hohe Geschwindigkeit ist der "Killer Nr. 1" auf nordrhein-westfälischen Straßen. Das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD NRW) erprobt deshalb in den kommenden drei Monaten zwei so genannte semistationäre Geschwindigkeitsmessanlagen.

Die Anlagen sind in kompakten Kleinanhängern fest verbaut. Sie werden an der Messstelle positioniert und sind gegen Diebstahl und Vandalismus geschützt.

"Mit den neuen Anlagen können wir an Unfallbrennpunkten und überall da, wo zu schnell gefahren wird, die Geschwindigkeit rund um die Uhr überwachen, ohne Polizeibeamte vor Ort einzusetzen", sagte der Direktor des LZPD Rainer Pannenbäcker. "Die neue Technik bietet die Chance, mit weniger Personal die Geschwindigkeitsüberwachung zu intensivieren. Wir wollen in diesem ersten Test herausfinden, ob sich das bestätigt."

Die beiden semistationären Messanlagen arbeiten mehrere Tage völlig autark. Die Messdaten werden gespeichert und können jederzeit abgerufen werden. Die Geschwindigkeitsmessanlagen sind von der physikalisch-technischen Bundesanstalt (PTB) geprüft und zugelassen. Sie werden jetzt auch an Stellen eingesetzt, an denen Messungen bislang nur schwierig möglich waren. "Mit den Anhängern können wir auch in Baustellenbereichen auf den Autobahnen messen", erläuterte Pannenbäcker. "So erhöhen wir auch hier die Verkehrssicherheit."