Abenteuer auf hoher See

Hans Georg Heil (l.) und Frank Spölgen (M.) von der Sparkasse Köln/ Bonn überreichten Kita-Leiterin Monika Obertopp (2.v.l.), Hans Georg Axer (stellvertretender Vorsitzender der Bürgerstiftung St. Cornelius Heumar) und Kita-Leiterin Melanie Weltenroth einen Spendenscheck in Höhe von 10.000 Euro zur Finanzierung des Piratenschiffes.

Rath/ Heumar (sf). An kaum einem anderen Ort kann man so viele Abenteuer erleben wie auf hoher See. Diese Erfahrung machen seit kurzem auch die Mädchen und Jungen der Kita Moosweg, ohne dabei ihre Einrichtung verlassen zu müssen.

Das neue Piratenschiff, das vor kurzem auf dem Außengelände der Kita seine Anker geworfen hat, ist für die Kinder die Spielattraktion schlechthin: Bereits zur Einweihung des Klettergerätes kamen die Mädchen und Jungen als Piraten verkleidet. Nach der Segnung des Schiffes durch Pfarrer Gerd Breidenbach durften die Pänz das Piratenschiff selbst taufen - mit wassergefüllten Luftballons. "Wir sind glücklich, dass dieses wunderschöne Schiff hier steht", bedankte sich Kita-Leiterin Monika Obertop beim Träger der Einrichtung, der Bürgerstiftung St. Cornelius, die das Projekt mit Unterstützung zahlreicher Sponsoren realisiert hatte.