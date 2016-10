Piratenschiff sticht in See am Krankenhaus

Porz (sf). Einen prominenten Paten hat das neue Piratenschiff auf dem renovierten Spielplatz der Kinderklinik Porz: Guido Cantz kam höchstpersönlich vorbei, um die neue Attraktion offiziell einzuweihen.

Auch zur Realisierung des Holzschiffes hat der TV-Moderator und Comedian in großem Umfang beigetragen: Nachdem Cantz in der Fernseh-Quizshow "Fünf gegen Jauch" 21.000 Euro gewonnen hatte, beschloss er, die Summe der Kinderklinik Porz zugute kommen zu lassen. Diese konnte die Spende sehr gut gebrauchen, schließlich war schon lange ein Nachfolger für das marode, über 15 Jahre alte Spielschiff auf dem Kinderspielplatz geplant.

Im Zuge der Neuanschaffung des Piratenschiffes wurde der gesamte Spielplatz für insgesamt 40.000 Euro neu gestaltet: Neben dem Holzschiff erhielt der Spielplatz einen Kletterturm, eine Wippe sowie neuen Sand. Mit der Spende von Guido Cantz konnten mehr als die Hälfte der Kosten gedeckt werden. Weitere Unterstützung kam von verschiedenen Institutionen aus Porz, wie beispielsweise dem Förderverein der benachbarten Kita Urbacher Weg. Diese hatte einen Spendenlauf organisiert und konnte dem Porzer Krankenhaus anschließend einen Scheck in Höhe von 800 Euro überreichen. Auch die Porzer Bürgervereine unterstützen das Projekt Piratenschiff und spendeten den Reinerlös des Porzer Autofrühlings in Höhe von 1.000 Euro. Die nun noch fehlende Summe hatte das Krankenhaus aus eigenen Mitteln finanziert.

Der neue Spielplatz steht nicht nur Mädchen und Jungen zur Verfügung, die im Porzer Krankenhaus behandelt werden, sondern auch Kindern aus der benachbarten Flüchtlingsunterkunft, die ebenfalls eingeladen sind, auf dem Piratenschiff zu spielen. Dieses wurde am Tag der Einweihung von den beiden Seelsorgerinnen des Krankenhauses Porz, der evangelischen Pfarrerin Ute Wolf und der katholischen Pfarrerin Rebekka Koller-Walbröl, mit Weihwasser gesegnet.

Auch eine offizielle Schiffstaufe durfte nicht fehlen. Diese übernahm Schiffspate Guido Cantz selbst, indem er eine Plastikflasche voller Bonbons mit einem Schlag auf den Bug öffnete und somit jede Menge Kamelle regnen ließ.