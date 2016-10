Der Porzer Oschi-Cup

Zündorf (sf). Die Idee war beim vergangenen Porzer Inselfest entstanden: Stephan Demmer, Präsident des Festauschusses Porzer Karneval, und Walter Reinarz, Stadtbezirksvorsitzender der CDU Porz, hatten sich über ihre gemeinsame Leidenschaft des Golfspielens unterhalten, und das zufällig ganz in der Nähe des Zündorfer Minigolfplatzes.

So kam es, dass der Festausschuss Porzer Karneval die Porzer CDU zu einem Minigolf-Turnier herausgefordert hatte und sich nun rund ein Dutzend Mitglieder des Festausschusses gemeinsam mit etwa ebenso vielen Mitgliedern der CDU Porz, einschließlich Bezirksbürgermeister Henk van Benthem, auf der Minigolf-Anlage an der Groov trafen und gemeinsam den 1. Porzer Oschi-Cup, benannt nach dem Oberschiedsrichter im Minigolf, austrugen.

Diesen Spaß machte auch das designierte Porzer Dreigestirn mit. Der designierte Prinz Helmut (Engeln), der designierte Bauer Hans (Brückner) und die designierte Jungfrau Melanie (Henn) hatten an dem kleinen Spaß-Wettbewerb besonders viel Freude, schließlich standen sie bei der Wetteinlösung im Mittelpunkt: Der Verlierer des Turniers, so hatte man sich geeinigt, muss das Porzer Dreigestirn in der kommenden Session einen Tag lang von Auftritt zu Auftritt begleiten und während der gesamten Zeit für das leibliche Wohl des Trifoliums sorgen.

Diese Aufgabe darf nun die Porzer CDU übernehmen, die sich beim Minigolf dem Festausschuss geschlagen geben musste. Doch das Gewinnen und Verlieren stand an diesem Tag gar nicht mal so sehr im Mittelpunkt: "Es geht darum, Ideen und Gedanken auszutauschen und miteinander zu kommunizieren. In der Session ist da kaum Zeit zu", erklärt FAS-Geschäftsführer Holger Harms. Etwa fünf bis sechsmal treffen sich die FAS-Mitglieder außerhalb der Session, so Harms.