Stau und volle Bahnen

Porz (kg). Viele Pläne die bisher noch nicht zum Aus- oder Neubau führten, gibt es reichlich. Zum Beispiel der Ausbau der A 59 zwischen dem Dreieck Porz und St. Augustin West: Zwischen dem Dreieck Porz und Kreuz Flughafen befindet man sich seit vier Jahren im Planfeststellungsverfahren, der Abschnitt nach Lind ist im Vorentwurf, das Teilstück bis St. Augustin West ist in der Vorplanung.

Das heißt, es dauert viel zu viele Jahre bis die Mindesterweiterung auf drei Fahrstreifen pro Richtung kommt. Hingegen ist ein Kernstück des sechsstreifigen Ausbaus der A 59 in Duisburg in 2014 abgeschlossen worden. Auf einem der Abschnitte der Duisburger Autobahn waren in 2005 knapp 60.000 Autos unterwegs, im vergangenen Jahr sollen es 90.000 gewesen sein. Nimmt man die aktuelle Verkehrsstärkenkarte von 2010, fuhren auf der A 59 zwischen dem Dreieck Porz und dem Anschluss Lind etwa 88.000 bis 94.400 Fahrzeuge am Tag. Die Legende der Karte führt die Köln-Bonner Ost-Verbindung praktisch durchgängig mit mehr als 80.000 oder mehr als 90.000 Fahrzeuge am Tag an. Für das Teilstück zwischen St. Augustin West und dem Dreieck Bonn-Nordost werden zukünftig 130.000 Fahrzeuge werktags erwartet. Zurzeit läuft das Planfeststellungsverfahren. Aber auch hier wird noch immer nicht gebaut.

Die A 59 stellt eine wichtige Komponente dar, wenn die seit Jahrzehnten oft erwähnte aber nie gebaute Rheinbrücke bei Godorf einmal Wirklichkeit werden sollte. Mit einem Dreieck Lind wäre sie die östliche Anbindung jener A 553-Querspange, die bis zum heutigen Autobahnende der A 553 bei Brühl führen würden. Bisher wurde, und zwar im zweiten Anlauf, die Kerkrader Straße (L 150) zwischen dem A 553-Ende und der A 555 in Godorf auf vier Fahrstreifen erweitert.

Die Querspange könne man nicht vor 2035 erwarten, sagte Klaus Harzendorf, Chef des Amtes für Straßen und Verkehrstechnik während seiner Präsentation "Verkehr im Porzer Süden" in der Bezirksvertretung 7. Für das Großraum-Plangebiet Zündorf-Süd mit seinen 2.250 Wohneinheiten sind das keine passablen Aussichten, auch wenn die Umgehungs- und die Anbindungsstraßen vor der Bebauung errichtet werden. Zudem staut sich zwischen Zündorf und Porz seit viel zu vielen Jahren der Berufsverkehr.

Pläne für eine Zündorfer Umgehungsstraße wurden bereits vor Dekaden geschmiedet, verwirklicht wurden sie nie. Auch wenn die Linie 7 bis zur Ranzeler Straße erweitert wird, wird das zwar die Zahl der Passagiere erhöhen, aber nicht zu einer Entlastung führen. Die oft geforderte Erweiterung der Linie 7 in Richtung Langel oder Niederkassel wurde inzwischen vom Rhein-Sieg-Kreis im ÖPNV-Bedarfsplan bis nach Bonn angemeldet. Favorisiert wird jedoch eine Anbindung über die Querspangen-Rheinbrücke an die Linie 16. Die Brücke wurde jedoch als reine Straße in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen.