Keine Sicht auf den Rhein

Westhoven (kg). Es fahren keine Schiffe auf dem Rhein. Zumindest hat man den Eindruck, wenn man auf einer der beiden Bänke zwischen dem Wetterpilz an der Robertstraße und dem Fischersgässchen sitzt. Denn die Sicht ist versperrt.

Seit Mai wandte sich Gisela Bertog an das Amt für Grünflächen und Landschaftspflege, damit die hochgewachsenen Gebüsche und Gehölzer zurückgeschnitten werden. Doch ohne Erfolg. Bertog verzweifelte nach mehrmaligen Versuchen und wandte sich an "Porz Aktuell". "Vielleicht bringt ein Bericht über diese Situation, dass die Behörde mal reagiert", erklärte sie. Auf Anfrage bedauerte Amtsleiter Manfred Kaune die Lage und erklärte: "Wir haben nicht mehr Personal". Er argumentierte am Beispiel des 317 Kilometer umfassenden straßenbegleitenden Stadtgrün, dass er dafür nur vier Kolonnen à fünf Leute plus einem Leiter habe. Derzeit gehe eine Beantragung in die Politik, um nächstes Jahr zehn Mitarbeiter mehr zu haben, sagte er. Zu den Intervallen, wann am Westhovener Leinpfad-Abschnitt Pflege und Rückschnitt erfolgen, konnte er jedoch nichts sagen. Ulrich Schroer, Leiter des Bauhofs an der Frankfurter Straßen in Höhenberg und zuständig für die Grünflächenpflege im rechtsrheinischen Köln, schrieb Bertog am 20. September: "So lange die Verkehrssicherheit in den Bereichen nicht gefährdet ist, werden wir hier vorerst keine Schnittmaßnahmen durchführen". Er wolle sich die Situation aber noch mal in den nächsten Tagen anschauen. Auf die Priorität der Verkehrssicherheit wies er die Anwohnerin bereits Anfang Juni hin. Damals schilderte er auch, dass er mit dem zur Verfügung stehenden Personal "bei diesem wüchsigen Wetter" mit Rasenpflege und Grünschnitt kaum nachkomme. Nun sagte er im Rahmen der Anfrage: "Wir werden die Sicht der Bänke auf den Rhein in den nächsten Tagen angehen und wie es die Kapazitäten erlauben, freischneiden".