Ein Spielplatz für wirklich Jeden

Bilderstöckchen (cd). Wie schon in den vergangenen Jahren, hatten die Mitwirkenden des Projekts Blücher-Spielplatz wieder zu einem Fest auf den Hauptspielplatz im Blücherpark eingeladen, um die in diesem Jahr fertig gestellten Spielgeräte einzuweihen.

Zahlreiche Familien, und vor allem viele Kinder, füllten den Platz mit Leben und unterzogen die neuen Geräte einem ausgiebigen Belastungstest. Daneben wurde das leibliche Wohl mit Grillgut versorgt und eine Tombola lockte mit attraktiven Preisen, wie etwa Gutscheine fürs Phantasialand oder Wochenendreisen nach Hamburg. Auch Frank Schaefer hatte dem Fest einen Besuch abgestattet - der ehemalige FC-Trainer hatte die Schirmherrschaft über das Projekt übernommen. "Ich habe großen Respekt vor dem, was die Helfer hier geleistet haben", so Schaefer.

Noch vor wenigen Jahren schien der vernachlässigte Spielplatz fast in Vergessenheit geraten zu sein - kaum ein Kind verirrte sich auf die triste Sandfläche, aus der lediglich ein paar Kletterstangen aus dem Boden ragten. Doch das Bild hat sich komplett gewandelt: Dank der Initiative der Mitglieder des "Lebenswert Stadtkirche e.V.", die das Projekt gegründet hatten, sind zahlreiche, fantasievoll gestaltete Spielgeräte dazu gekommen, wie etwa ein Wackelschiff, ein Spielhaus, ein Sinnespfad und ein Kombinierter Rutsch-, Kletter- und Balancierturm. Der Turm hatte in diesem Jahr außerdem einen Anbau erhalten, den etwa 30 Helfer im Selbstbau errichtet hatten, und der nun offiziell eingeweiht wurde. Neben einer zusätzlichen Rutsche verfügt dieser außerdem über eine breite Rampe, über die auch Kinder im Rollstuhl den Turm erreichen können.

Denn auf Barrierefreiheit legen die Spielplatz-Bauer großen Wert, wie Esther Himmen betont: "Auf vielen Spielplätzen sind Kinder mit Behinderung ausgeschlossen, weil sie die Geräte einfach nicht erreichen. Dazu wollen wir eine Alternative bieten." Deswegen gibt es auf dem Platz etwa einen Tischsandkasten, an dem auch Rollstuhlfahrer Sandburgen bauen können. Für nächstes Jahr haben Himmen und ihre Mithelfer ein letztes Bauvorhaben geplant, um das Projekt abzuschließen und die Barrierefreiheit vollständig durchzusetzen. "Wir wollen den Sandbereich komplett mit einem wassergebundenen Weg einfassen, so dass der ganze Platz auch auf Rollen erreichbar ist", so Himmen.