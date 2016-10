Keine Zelte erwünscht

Nippes (rs). Sauber und aufgeräumt sieht es derzeit unter der Zoobrücke aus. Noch vor kurzem stand hier ein Zeltlager von Obdachlosen. "Ein Schandfleck", so sehen es die Fraktionen von CDU und FDP in der Bezirksvertretung. Sie möchten, dass es für immer so bleibt wie es gerade ist.

Zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit an dieser Stelle müssten dringend ernsthafte Maßnahmen ergriffen werden, schreiben die Bezirksvertreter in einem Antrag zur Sitzung der Bezirksvertretung. Das Ordnungsamt und die Polizei würden zwar in gewissen Abständen Räumungen vornehmen. "Das ist aber eine Sisyphusarbeit, da die Campierstellen nach kurzer Zeit wieder neu genutzt werden."

Deshalb haben die beiden Fraktionen den Antrag gestellt, dass unterhalb der Zoobrücke auf Höhe der Frohngasse Zäune oder ähnliche Bauwerke errichtet werden, die den Zugang zu den Freiflächen zwischen den Parkplätzen und dem Brückenpfeiler verhindern. Außerdem solle an der Brückendecke zwischen Parkplatz und Konrad-Adenauer-Ufer eine Beleuchtung zur starken Ausleuchtung des Bereichs am Pfeiler angebracht werden. Auch unterhalb der Mülheimer Brücke am Kuhweg sollen ähnliche Maßnahmen durchgeführt werden.

"Die Flächen unter der Zoobrücke grenzen an die dortigen von vielen Besuchern der Flora und des Zoos genutzten Parkplätze an und sind Visitenkarten der Stadt", heißt es in der Begründung des Antrags. Für die Bürger Kölns sei es eine Zumutung, wenn auf diesen Flächen unerlaubt campiert wird. Zeitweise würden sogar ganze Schlafstätten mit Matratzen errichtet und Lagerstätten für Habseligkeiten geschaffen. "Damit einher geht eine Vermüllung des umgebenden Geländes sowie die Nutzung des Geländes als öffentliche Toilette."

In der Sitzung der Bezirksvertretung sei der Antrag mit den Gegenstimmen der Linken und der Grünen prinzipiell angenommen worden, sagt Christoph Schmitz, der Vorsitzende der CDU-Fraktion. "Wir haben ihn allerdings ein bisschen modifiziert." Statt eines Zaunes wird nun die Verwaltung aufgefordert, "geeignete" Maßnahmen zu ergreifen. "Es wurde unter anderem diskutiert, ob nicht schon die Aufschüttung von Kieselsteinen eine solche geeignete Maßnahme ist." Außerdem sei die Verwaltung aufgefordert worden, weitere Hilfsmaßnahmen für Obdachlose zu ergreifen, sagt Schmitz.

Andreas (51) aus Berlin lebt seit drei Jahren in Köln auf der Straße. Zuvor war er zehn Jahre in Holland. "Da war es gut, da möchte ich wieder hin", sagt er. Er tippelt die Innere Kanalstraße entlang, seine Habseligkeiten zieht er in einem Einkaufsrollwagen hinter sich her. Sein Ziel ist das Gymnasium Kreuzgasse an der Vogelsanger Straße, in dessen Umgebung er vorübergehend wohnt. "Ich würde niemals unter einer Brücke leben wollen", sagt Andreas, als er gerade unter den Überführungen der Bahn zwischen Escher Straße und Hornstraße hindurch geht. Auch dort schnarchen ein Obdachloser und sein Hund, die es sich inmitten einer Lagerstätte aus einigen wenigen unansehnlichen Habseligkeiten mehr schlecht als recht bequem gemacht haben, um die Wette. "Schauen Sie mal nach oben", sagt Andreas. "Hier ist doch keiner alleine." Oben in den Gestängen der Brückendecke sitzen Hunderte von Tauben, die ihre Notdurft verrichten. Außerdem sei da noch der Lärm, wenn ein Zug über die Brücke donnert. "Da findet man doch keine ruhige Minute."

In einem tiefer gelegenen Grünzug, der parallel zur Inneren Kanalstraße verläuft, stehen zwei primitive Hütten, errichtet aus verwitterten Holzplanken und verschmutzten Plastikplanen. Die Hütten sind leer. Auf einer Plane steht "Zu vermieten". Der Wohnungsmarkt der Obdachlosen in Köln scheint nicht so angespannt zu sein wie der der Sesshaften.

Ein paar hundert Meter weiter, auf dem Clouth-Gelände, kann man sich eine Ausstellung des Museums für Architektur und Ingenieurkunst ansehen. Sie heißt "alle wollen wohnen". Dass das auch für die Obdachlosen von der Zoobrücke gelten darf, das stellen gerade die Fraktionen von CDU und FDP in der Nippeser Bezirksvertretung in Frage.