Zu Gast in Nippes

Nippes (hub). Oberbürgermeisterin Henriette Reker begann ihre Besuche in den Bezirksvertretungen im Bezirksrathaus Nippes. Reker erläuterte zu Beginn ihre Sicht auf die Themen "Stärkung der Bezirksvertretungen", "Umbau der Verwaltung" und "Bürgerbeteiligungen".

Dabei erntete Reker bei den Bezirksvertretern viel Zustimmung, denn die Oberbürgermeisterin sieht in vielen Bereichen die Kompetenz in den Bezirken und spricht sich in Teilen für eine dezentrale Verwaltung aus. Die Gemeindeordnung solle bei der Beteiligung der Bezirksvertretung ausgeschöpft werden, denn die Experten säßen in den Stadtteilen und -bezirken, dazu müssten die Stadtbezirke mehr Eigenständigkeit, auch hinsichtlich Finanzmitteln, erlangen. Die Verwaltung müsse schneller und zuverlässiger werden. Die Rädchen müssten zueinander passen, damit die Uhr pünktlich sei. Es könne nicht über jede Ampelschaltung im Bezirk entschieden werden, das sei Aufgabe der Verwaltung. So müsse festgelegt werden, wofür die Verwaltung und wofür die Politik zuständig sein sollen. Eine Kommission soll eine klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bezirksvertretung, Rat und Verwaltung erarbeiten, weil sich nicht alle Bereiche zur Dezentralisierung eignen. So müssten Finanzen und Personal zentral gesteuert werden, stellt Reker klar. Die Politik und die Verwaltung müssten mehr im Dialog mit den Bürgern sein, so Reker. Sie selbst biete Stadtgespräche an und daher sei sie auch am 16. Februar 2017 im Stadtbezirk Nippes zu Besuch. Beteiligungsverfahren seien in Zukunft wichtig. Daher sollen die Bürger bei allen großen Bauprojekten von Anfang an integriert werden. Insbesondere sollten auch die Jugendlichen angesprochen werden.