Longerich (cd). Beim Pfarrfest von St. Dionysius hatte sich die Gemeinde mit ihrem Motto "Alles nur Minsche" vom diesjährigen Katholikentag in Leipzig inspirieren lassen: "Wie in Leipzig haben wir dieses Mal auch den Menschen in den Mittelpunkt gestellt", erklärte Monika Oehms vom Organisationsteam des Pfarrfestes.

"Für uns bedeutet es, dass wir keine Unterschiede zwischen den Menschen machen, weil das Menschsein uns alles verbindet. Das ist ja gerade in Zeiten der Flüchtlingsthematik ein Thema, das noch länger aktuell bleiben wird", war Oehms überzeugt. Eingeleitet worden war das Fest bereits am Abend vorher mit einer Messe, bei der der Männergesangsverein Weiler-Volkhoven und der Quartettverein Köln-Longerich gemeinsam für die musikalische Begleitung gesorgt hatten. Auch der Sonntag begann zunächst wieder mit einer Messe, die von dem Jugendchor "Young Voices" gestaltet worden war. Im Anschluss leitete Pfarrer Oliver Boss den festlichen Teil ein, indem er das erste Bierfass anschlug und auch den ersten Zapfdienst übernahm, bis das Fass leer war. Die Gäster konnten sich weiterhin über Auftritte von alten Bekannten freuen - so etwa über die Kindertanztruppe der Lunker Müüs und des Musikcorps der Longericher KG Blau-Weiß Alt Lunke e.V. Auch die Kinder der Kölsch-AG der benachbarten Sternsingerschule hatten eine Reihe von kölschen Liedern einstudiert, die sie auf dem Fest vortrugen. Danben nutze Martin Erkelenz, Spielplatzpate des Bolzplatzes am Heckweg, die Gelegenheit, um die Teilnehmer des Bolzplatzturniers, das er eine Woche vorher veranstaltet hatte, mit Urkunden auszuzeichnen.

Der Jugendchor "Young Voices", den es erst seit kurzer Zeit gibt, wurde von der Seelsorgebereichs-Musikerin Maria Bennemann ins Leben gerufen. "Es sind noch relativ wenige Jugendliche, die aber alle mit sehr viel Engagement dabei sind", sagte Oehms. "Das ist wirklich eine sehr schöne Entwicklung, nachdem wir sehr lange Zeit keinen Jugendchor hatten."