Zusammen feiern und Fremde kennenlernen

Weidenpesch (nk). Der Kulturbetrieb "Die Kantine" lud zu einem Nachsommerfest ein. "Es ist eine feste Tradition, unser halbjähriges Nachbarschaftsfest. Bürger aus den umliegenden Stadtteilen, aber auch darüber hinaus, sind herzlich eingeladen, um mit uns zu feiern", erklärte der Gründer des Clubs und jetzige Berater und Organisator, Andreas May-Johann, "als das Flüchtlingswohnheim auf unser Gelände kam, hatten wir die Idee, die hinzugezogenen Menschen zu integrieren und eine Begegnungsstätte zu schaffen."

Der anfänglichen Skepsis den Geflüchteten gegenüber wollte Andreas May-Johann damit entgegnen, indem er Möglichkeiten schuf, einzelne Personen kennenzulernen. "Musik ist zudem ein bindendes Element", so Andreas May-Johann. Das zeigte sich direkt, als die afro-brasilianische Percussion-Gruppe "Maracuta Colonia" die Besucher zu einem gemeinsamen Tanz auf die Bühne zog.

"Das ehrenamtliche Engagement lässt nach", beobachtet Andreas May-Johann mit Verständnis, "die Arbeit kostet Zeit und muss sich jetzt mehr und mehr professionalisieren. Doch bei so vielen kommerziellen Veranstaltungen in der Kantine muss so etwas wie heute auch mal drin sein."

Das Fest ließ die Besucher für einen Tag die Chancenungleichheit vergessen. Von kölsche Tradition, den Tanzcorps "Lunker Müüs" und der ortsansässigen Band "Parkhausstudio", die mit den geflüchteten Kindern ein paar Songs einstudierte und präsentierte, hin zu "Together", Willi Does, "Hiss" und "Mama Afrika".