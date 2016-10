Die Weltoffenheit schützt ein Sicherheitskonzept

Köln (kg). Polizeipräsident Jürgen Mathies, Oberbürgermeisterin Henriette Reker und Stadtdirektor Guido Kahlen präsentierten ein umfassendes Sicherheitskonzept für Silvester 2016.

An diesem Tag wird es eine Schutzzone mit Kontrolldurchgängen um den Dom und im Bereich des Hauptbahnhofs geben, der von einem etwa 1,10 Meter hohen Zaun abgesperrt wird. In dieser Zone ist Pyrotechnik tabu. Die Polizei setzt weit über 1.000 Beamte ein, darunter sechs Hundertschaften, und mehr als 100 Dreier-Teams. Zudem sollen rund 170 Ordnungskräfte der Stadt, zuzüglich 300 bis 400 Mitarbeiter privater Sicherheitsunternehmen unterwegs sein. Der Fokus wird auf Hot Spots gelegt. Darunter fallen die Domumgebung, der Bahnhofsvorplatz und der Breslauer Platz, der Rheingarten mit Weltjugendtagweg, das Konrad-Adenauer-Ufer, die Rheinpromenade, das Quartier Latäng, die Ringe, Bereiche im Rechtsrheinischen wie der Rheinboulevard und der Deutzer Bahnhof. Die Brücken (Zoo, Deutzer, Severins, Hohenzollern) werden zu unterschiedlichen Zeiten teilweise für den Verkehr oder prinzipiell für Besucher gesperrt: Auf der Hohenzollernbrücke ab 16 Uhr Sperrung beide Gehwege; Severinsbrücke um 18 Uhr Sperrung der nördlichen Fahrbahnseite für Kfz und Sperrung des südlichen Geh- und Radwegs, auf der Nordseite werden Besucher-Zugangskontrollen eingerichtet; Deutzer Brücke Sperrung für Kfz um 18 Uhr, für die KVB zwischen 22.30 und 1.30 Uhr, ab 18 wird es Besucher-Zugangskontrollen geben; Zoobrücke Sperrung der Geh- und Radwege wie bei den Kölner Lichtern frühzeitig, die Landespolizei ist vor Ort.

Die Freitreppe des Rheinboulevards wird gesperrt. Wie die Nutzung des Boulevards und des Promenadenwegs aussieht, wird noch entschieden. Es wird prinzipiell an Orten in der Stadt Videoüberwachung und Ausleuchtung geben, besondere Schutzbereiche im Hauptbahnhof werden eingerichtet. Darunter fällt die Lenkung des Fahrgastverkehrs, Einrichtungs-Zugangsverkehr für jeden Bahnsteig. Die östliche Domumgebung und der Heinrich-Böll-Platz werden ab 16 Uhr gesperrt. Alle Maßnahmen des Konzepts "Silvester 2016: Friedlich feiern in Köln" sind unter dem Stichwort "Hauptausschuss Köln" im Internet nachzulesen.