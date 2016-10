Zwei ICE-Gleise nach Köln

Köln (kg). Ende der nächsten Dekade könnten ICEs auf zwei eigenen Gleise zwischen dem Deutzer Bahnhof und dem Flughafen-Abzweig in Gremberghoven rollen. "Dann muss auch alles passen", sagt Projektleiter Ronald Klemm von der DB Netz AG.

Bei den Gesamtkosten "bewegen wir uns bei einem dreistelligen mittleren Millionenbetrag", erklärt der Diplom-Ingenieur. Dafür wird auf 5.300 Meter Länge von vier auf sechs Gleise erweitert, werden etwa zwölf Kilometer Altgleis, acht Eisenbahnbrücken, zwei Kreuzungs- und ein so genanntes Überwerfungsbauwerk umgebaut. An letzteren überschneiden sich Verkehrswege der DB. Trasse und Dämme der Strecke müssen an vielen Stellen verbreitet werden.

Eine neue Straßenüberführung ist über den Vingster Ring nebst Fuß- und Radweg (Roddergassen-Verlängerung) vorgesehen, die Stahlbrücke an der Rolshover Straße soll durch eine Betonbrücke ersetzt werden. Des Weiteren werden auf 1.700 Meter Länge ein Dutzend Stützwände und knapp 4.000 Meter Schallschutzwände mit Höhen zwischen zwei und vier Metern errichtet. 534 Gebäude sind vom passiven Schutz vor Lärm betroffen, womit Fassaden, Fenster und schallgedämpfte Lüfter gemeint sind. Die Planungen habe man in vielen Bereichen im Sinne der Bürger angepasst, insbesondere an der Gießener Straße: "Um die Straße weiterhin in ihrer jetzigen Form nutzen zu können", sagt Projektleiter Klemm.

"Wir werden auch in der Nacht und am Wochenende bauen und die Beeinträchtigungen so gering wie möglich halten".

Die beiden ICE-Gleise sind zur Seite von Deutz und Humboldt-Gremberg, zum Gremberger Wäldchen und zum Alberti-Baggerloch hin vorgesehen. Bis die ersten Arbeiten beginnen, ist es laut Planfeststellungsverfahren noch ein weiter Weg. Die ersten Arbeiten könnten in sechs oder sieben Jahren beginnen, der erste ICE über eigenes Gleis im Jahr 2028 oder 2029. Hingegen gingen die Neubaustrecke Rhein-Main im Dezember 2002 und die Flughafenanbindung im Juni 2004 ans Netz.