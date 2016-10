Zurück bleibt eine Kraterlandschaft

Köln (hh). Die wenigen Pflanzen inmitten der aufgeschütteten Erdwälle, Steinplatten und letzten Resten des einstigen botanischen Naturrundwegs wirken trotzig und standhaft, doch auch sie werden in den nächsten Tagen ihren jahrelangen Stammplatz einbüßen.

"Die kommen auch noch raus und werden umgesiedelt", sagt Gärtnermeister Konrad Schlüter. Seit Februar hat er mit bis zu sieben Mitarbeitern in täglicher schweißtreibender Arbeit mehrere hundert Kakteen sowie andere tropische Nutzpflanzen und Gehölze aus den Schaugewächshäusern der Flora abtransportiert. Während einige Pflanzen unmittelbar vor den Häusern einen neuen Standort gefunden haben, wurden andere, insbesondere kostbarere Gewächse in einem extra gebauten Thermo-Haus in der Gärtnerei temporär untergebracht. "Mein Kollege Manfred Feinhals, der für den Sommerflor im Botanischen Garten zuständig ist, musste deswegen mit seiner Wechselbepflanzung in die Stadtgärtnerei nach Poll umziehen. Hier haben auch viele unserer Großpflanzen eine Übergangsbleibe während des Neubaus der Gewächshäuser gefunden."

Beim Blick durch die leerstehenden und nun unbeheizten Räume, die jahrzehntelang ein Anziehungspunkt für Besucher der Flora und des Botanischen Gartens waren, wird Schlüter nachdenklich. "Das sieht hier jetzt aus wie auf einem Truppenübungsplatz. Und wenn man die freigelegten Wände und Mauern betrachtet, entdeckt man erst so richtig die vielen Risse." Im kommenden Frühjahr sollen die alten Gewächshäuser abgerissen und nach maximal dreijähriger Bauzeit durch einen Neubau mit Nutzpflanzen-, Tropen- und Wüstenhaus sowie einem überdachten Übergang zur Orangerie ersetzt werden. Zudem sind besondere Lernstationen, etwa Informationen zu Pflanzenthemen für Sehbehinderte, und spezielle Führungen in Form eines "Sinnes-Parcours" mit der Möglichkeit, Pflanzen zu ertasten und zu erriechen, geplant.