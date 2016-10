Kölner Grün - ein Weltkulturerbe?

Köln. Im Haus der Architektur Köln diskutierten Fachleute und Bürger über ein noch zu wenig beachtetes, aber aktuelles Thema. Köln ist allgemein bekannt als grüne Stadt. Jedoch dies trügt inzwischen. Die Grünreserven schwinden mehr und mehr.

Neubauten, Verkehr und Bodenverdichtungen verschiedenster Art drohen das in den 1920er Jahren im Auftrag des damaligen Oberbürgermeisters Konrad Adenauer von dem renommierten Städtebauer Fritz Schumacher entworfene Kölner Grünsystem zu beseitigen. Aber gerade diese in der Notzeit nach dem Ersten Weltkrieg angelegten Grüngürtel und die angedachten und ab diesen Jahren ebenfalls entstandenen radialen Grünzüge entsprachen der damals neu aufkommenden Stadtplanung. Die Stadt erhielt eine bestmögliche Durchgrünung. Jeder Kölner gelangt seitdem schnell zu einer benachbarten Grünanlage und über die verbindenden Grünzüge kann man sodann die weitläufigeren Grüngürtel per Rad oder zu Fuß erreichen.

So konsequent wie in Köln wurde dieses Grünprogramm nirgends ausgeführt. Es war Konrad Adenauer, der sich für die Realisierung vehement einsetzte. Gegenwärtig wird im Zuge des Klimaschutzes dieses Grünsystem mit zwei Grüngürteln und den verbindenden Radialen in den vom Umweltschmutz bedrohten Städten in der Mongolei und in China in ähnlicher Art, zum Teil nach dem Entwurf des Kölner Architekten Stefan Schmitz angelegt.

Daher steht nun zur Debatte, wie Ute Becker als Vertreterin des Deutschen Werkbundes erläuterte, dieses in Köln einzigartige Grünsystem als ein Weltkulturerbe anzumelden. Zwar wurden die Kölner Grüngürtel mit ihren Radialen 1980 unter Denkmal- und 1991 unter Landschaftsschutz gestellt, aber die Eingriffe nehmen zu. Professor Dr. Anna von Mikecz vom NABU erläuterte, dass gerade dieses Grünsystem heute besonders für den Klimaschutz im Ballungsraum Köln von Bedeutung sei und daher unbedingt bestehen bleiben sollte. Mit Ökosystemleistungen wie Bodenbildung, Klimaregulation und Grundwasseranreicherung sorge das urbane Grün für eine lebenswerte Stadt. Barbara Burg von der Bürgerinitiative Grüne Lunge Köln bekräftigte die zu geringe Beachtung des Kölner Grüns und unterstrich seinen einzigartigen und außergewöhnlichen Wert.