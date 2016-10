Klimaschutz Community Köln am Start

Köln (kg). Man kann mit vielen kleinen Dingen "Einfach die Welt verändern", wie es das gleichnamige Buch mittels "50 kleiner Ideen mit großer Wirkung" vorschlug. Die Bilanz der Plattform "Köln spart CO2" schaffte es im Aktionszeitraum 2013/2014 rund 600.000 kg C02 einzusparen. Die Summe wurde durch 600 Leute möglich, die am Projekt des Vereins "Köln Agenda" aktiv teilnahmen und zum Beispiel mehr mit dem Rad oder mit der Bahn fuhren, Fahrgemeinschaften bildeten, Standby-Geräte abschalteten, oder die Treppe anstatt den Aufzug nutzten.

Waren es bei "Köln spart C02" Einzelbeiträge der Bürger, kann beim Nachfolger-Projekt "Klimaschutz Community Köln" (KCK) jeder einzeln aktiv werden oder die Familie, Freunde, Mitschüler und Kollegen zum Mitmachen einladen. Dass man gemeinsam mehr erreichen kann, liegt auf der Hand. Wer im Netz nach "C02 einsparen" googelt, wird viele Anregungen finden. "Wir wollen fördern, wie man sich aktiv einbringt und dass man Alltagsgewohnheiten überdenkt", sagt Köln Agenda-Sprecherin Katharina Schwartz. KCK-Projektleiter Stefan Kreutzberger spricht von einer Kampagne, die zum Mitmachen und konkreten Ändern auffordere, und sich dabei in vier Aktionen und Zeiträume aufteilt: Ernährung, Konsum (15. November bis 15. Dezember), Energie (Monat Februar), und Mobilität (Monat April). Es besteht die Möglichkeit Sachpreise zu gewinnen, ein großer Abschlussevent findet im Sommer 2017 statt.

Für das Projekt machen sich Botschafter stark, also Leute des öffentlichen Lebens, wie Janine Steeger. Es gibt einen Expertenbeirat, Förderer sind die NRW-Stiftung Umwelt und Entwicklung, die Stadt und der Klimakreis Köln. Projektträger ist der Verein Köln Agenda. Eintragen kann man sich unter klimaschutzcommunity.koeln