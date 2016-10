Pänz liefen für Pänz

Köln (as). Eine Spende für die Ferienfahrt 2017, einen neuen Unterstand für die Ziegen und ein neues Fahrzeug sind das Ergebnis des 3. "Pänz-Runs". Festkomitee-Präsident Markus Ritterbach hatte den den Startschuss für den "Pänz-Run" gegeben.

Unter dem Motto "Pänz laufen för Pänz" drehten 265 Mädchen und Jungen aus 19 Kölner Kindertanzgruppen auf der Sportanlage von Armenia 09 ihre Runden für Kölner Kinder und Jugendliche. Zu den Tanzgruppen zählten unter anderem die KuJ TG der Blauen Funken, die Kammerkätzchen und Kammerdiener, die Kölsche Dillendöppcher sowie die Pänz vum Rhing. Sie erhielten von ihren Sponsoren je erlaufene Runde eine Prämie und konnten sich am Ende des Tages über 15.450 Euro freuen. "Die enorme Summe, die die Kinder erlaufen haben, ist ein sensationelles Ergebnis, auf das die Mädchen und Jungen stolz sein können", freute sich Elisabeth Conin vom Vorstand des Festkomitees für Kinder und Jugendkarneval.

Die eine Hälfte des erlaufenen Betrages kommt laut Conin den beteiligten Kindertanzgruppen zu Gute. Von den restlichen 7.777 Euro spendeten die Jungkarnevalisten jeweils 2.222 Euro für die Ferienfahrt der Jugendeinrichtung Don Bosco Club in Mülheim, einen neuen Unterstand für die Ziegen des Bauspielplatz in Chorweiler sowie die Anschaffung eines Busses für das Zirkuszentrum ZAK in Riehl. 1.111 Euro gingen an die Jugendabteilung des SV Armania 09.

"Es hat echt Spaß gemacht. Ich bin 35 Runden gelaufen. Gesponsert haben mich meine Familie, Freunde, Nachbarn und Vereinsmitglieder", erzählt die 11-jährige Sarah von der Kindertanzgruppe Ühlepänz.