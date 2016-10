Hilfe so früh wie möglich

Chorweiler (cd). "Was bin ich?", "Am laufenden Band", "Dalli Dalli" - Titel von Sendungen, die bei vielen älteren Mitbürgern noch wohlige Erinnerungen an gemütliche Fernsehabende in den 60er und 70er Jahren wachrufen.

Das hatte sich das Demenz-Netz Kölner Norden zu nutze gemacht, das die Senioren des Kölner Nordens zu einem Nachmittagstreff im Café Pegasus am Pariser Platz eingeladen hatte, und die großen Samstagabendshows vergangener Jahrzehnte zum Thema der Veranstaltung gemacht hatte. Während sich die Gäste bei Café und Kuchen sich untereinander kennenlernen konnten, nahmen sie selbst an einfachen Quiz-Spielen teil. So ließ Christoph Besta vom Demenz-Netz sie etwa die Titelmelodien bekannter Sendungen erraten.

Besta ist einer der etwa zehn bis 15 Begründer des Demenz-Netzes Kölner Norden, das seit etwa zwei Jahren aktiv ist. Die Mitwirkenden des Netzwerkes, die bei verschiedenen Trägern beschäftigt sind, bündeln ihre Kompetenzen zum Thema Demenz, um Betroffenen und Angehörigen eine kostenlosen Beratung anbieten zu können. "Wir waren der Meinung, dass es im Kölner Norden an vernünftigen Angeboten in diesem Bereich mangelt und wollten Abhilfe schaffen", so Besta, der in der gerontopsychiatrischen Abteilung der LVR-Klinik arbeitet.

Die Beratung des Demenz-Netzes läuft zurzeit noch in erster Linie telefonisch, Besta kündigte jedoch an, dass es schon bald auch eine Sprechstunde geben soll, die alle 14 Tage in den Räumen des Café Pegasus stattfinden wird. "Mit unseren Nachmittagsveranstaltungen wollen wir uns und unser Anliegen vor allem bei unserer Zielgruppe bekannter machen", so Besta.

Denn das Thema Demenz wird laut Besta in Zukunft immer alltäglicher werden. Während die Gesellschaft immer älter wird - heute geborene Mädchen haben bereits eine statistische Lebenserwartung von hundert Jahren - beobachtet Christoph Besta, dass immer mehr Betroffene bereits in jungen Jahren ab 45 an Alzheimer erkranken. Daher plädiert er auch dafür, Demenzerkrankte nicht wegzusperren, sondern am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen. Nicht zuletzt auch, um die pflegenden Angehörigen zu entlasten. "Viele Pflegende glauben, sie müssten es ganz allein schaffen und ruinieren dabei nur ihre eigene Gesundheit. Je früher Hilfe von außen herangezogen wird, desto besser, für Betroffene und Pflegende gleichermaßen."