Skater sind zu Hause

Innenstadt (ha). Nach der "Räumung" der Domplatte von Skatern konnte sich das neue Terrain "KAP 686" am Rheinauhafen bei den Nutzern bald etablieren. Die Ausweichstätte, deren Name sich von der Positionierung am Rheinkilometer 686 ableitet, wird nach fünfjährigem Betrieb von jungen wie älteren Skatern gerne angenommen.

Auf dem rund 2.000 Quadratmeter großen Areal mit Blick auf die Rheinkulisse finden die Nutzer zahlreiche Anlagen für ihre Aktivitäten vor. Der Platz wurde in Kooperation zwischen dem Amt für Kinder, Jugend und Familie sowie dem Verein "Dom Skateboarding" und dem Architekturbüro Metrobox für ein modernes Street-skating konzipiert. Dabei wurden auch persönliche Vorstellungen der Nutzer berücksichtigt. Das "KAP 686" befindet sich am Agrippinaufer, nah der Südbrücke und ist mit der Bahnlinie 16 (Ausstieg Schönhauser Straße) gut zu erreichen.