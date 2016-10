Einweihung mit Festgottesdienst

Innenstadt (pm). Public Viewing vor einer Kirche, und das ganz ohne Fußball. So viele Menschen wollten den Festgottesdienst zur Einweihung der Christuskirche miterleben, dass diejenigen, die keinen Platz mehr ergattern konnten, mit einer Live-Übertragung vor der Kirche Vorlieb nehmen mussten.

Mit dem denkmalgeschützten neugotischen Turm als Zentrum ist am Dorothee-Sölle-Platz 1 anstelle des provisorischen Nachkriegsbaus ein architektonisch bemerkenswertes Ensemble entstanden, das historische Bausubstanz, ein neues Kirchenschiff, moderne Gemeinderäume sowie Mietwohnungen, Büroflächen, eine Tiefgarage und einen neu angelegten Gemeindegarten miteinander verbindet. Auch Geflüchtete werden in dem Gebäude ein Stück Heimat finden.

Die Liturgie gestalteten alle Pfarrerinnen und Pfarrer der Evangelischen Gemeinde Köln (Mathias Bonhoeffer, Stadtsuperintendent Rolf Domning, Eva Esche, Markus Herzberg, Hans Mörtter, Dr. Anna Quaas und Christoph Rollbühler). Der Chor der Christuskirche (Cmajor7) unter Leitung von Tim Lang, der Chor der Thomaskirche unter der Leitung von Dr. Andreas Mittmann und das fünfköpfige Bläserensemble (Leitung: Peter Scheerer) gaben dem Gottesdienst einen festlichen musikalischen Rahmen. Die Einweihungsworte sprach Superintendent Rolf Domning.

"Dass architektonische Kargheit zu einem Reichtum an Eindrücken führen kann, das sieht man an dieser Kirche", bemerkte bewundernd Präses Manfred Rekowski und sah in der Verbindung von Sakralem und Profanem auch einen Auftrag an die Gemeinde: Kirche müsse sich einlassen auf die jeweiligen Kontexte, das Veedel, die Menschen.

Nachdem sich das gesamte Bau-Team, darunter auch die ausführende Architektin Janina D'Agostino, noch einmal vor dem Altar versammelt hatte und mit Blumen und Applaus bedacht worden war, war beim anschließenden Empfang vor der Kirche Gelegenheit Erinnerungen an die lange, nicht immer einfache Bauphase auszutauschen oder gemeinsam in die Zukunft zu blicken.