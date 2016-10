Profis verraten Fußballtricks

Innenstadt (es). Gemeinsam mit den Fortuna-Profis durften rund 45 Schülerinnen und Schüler aus den dritten und vierten Klassen der bilingualen BilinGO Grundschule und weitere 22 Kinder aus der Gesamtschule trainieren.

Nach einer kurzen Vorstellung und Begrüßung begann direkt die erste 45-minütige Trainingseinheit für die erste Gruppe. "Das Training ist eine wunderbare Abwechslung zum Unterricht am Montagmorgen und auch etwas Schönes, das man gemeinsam erleben kann", findet die stellvertretende Schulleiterin der BilinGO Campus Gesamtschule, Raffaella Durante-Müller. An drei Stationen wurden von den Fußballern verschiedene Übungen wie Dribblings und Torschüsse erklärt und die Ausführungen angeleitet. Die Abwehrspieler Cédric Mimbala und Jannik Scheider sowie der Mittelfeldspieler Cauly Oliveira Souza verrieten Tipps und Tricks für Treffsicherheit.

Im Anschluss versammelten sich alle Schüler, um ihre Fragen an die Spieler loszuwerden und Autogramme zum Abschied dieses ereignisreichen Tages einzusammeln. "Der Tag heute wurde vor allem organisiert, um den Kindern aus der Grundschule zu ermöglichen, ihre weiterführende Schule kennenzulernen und ein wenig spielerisch bei uns reinzuschnuppern", erzählte Durante-Müller. "Das ist eine tolle Sache für die Kinder und wir haben außerhalb vom anstrengenden Lernen etwas Außergewöhnliches geboten", so die 46-Jährige weiter. Ebenfalls der Austausch von Grund- und Gesamtschule sei wichtig. Als Dank an die Fußballer stimmten alle Kinder gemeinsam noch die Fortuna-Hymne an.