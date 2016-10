Verdienst um Kölner Brauchtum und Kultur

Innenstadt (ks). Zum 33. Mal hatten sich Mitglieder und Freunde des Vereins SeverinsBürgerpreis e.V. im Kölnischen Stadtmuseum versammelt, um den Severinsbürgerpreis zu verleihen.

Seit 1984 werden Personen oder Institutionen ausgezeichnet, die sich um Kölner Brauchtum und Kultur verdient gemacht haben. In diesem Jahr wurde Dr. Joachim Oepen geehrt, der als stellvertretender Leiter des Historischen Archivs des Erzbistums Köln und als Lehrbeauftragter für Geschichte an der Universität zu Köln tätig ist. Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes und Stadtmuseums-Direktor Dr. Mario Kramp hoben das herausragende Engagement von Dr. Oepen für die Kirche St. Severin und deren historische Bedeutung hervor. "Als Historiker bewahren Sie das Gedächtnis auf," so Domkapitular Dr. Dominik Meiering, zum Preisträger. Anschließend überreichte ihm die Vereinsvorsitzende Ursula Jünger den Severinsbürgerpreis in Form der Eintragung in Chronik.

Dr. Oepen wurde im Severinsklösterchen geboren, lebt seitdem im Severinsviertel. Als Historiker ist er in der Kirchengemeinde St. Severin ehrenamtlich engagiert und stellt so sein Fachwissen der Kirchengemeinde zur Verfügung. Vor allem die Sanierung der Kirche, die seit September 2014 andauert, bedeutet für Dr. Joachim Oepen ein hohes Maß an Einbindung in die historische Forschung. Einen hohen Stellenwert nimmt der respektvolle Umgang mit den Kirchenschätzen ein.

Dr. Oepen: "Ich bin wirklich stolz darauf, diese Auszeichnung bekommen zu haben." Traditionell erhält der Preisträger mit der Auszeichnung eine Dotierung über 2.222,00 Euro, gestiftet vom Verein SeverinsBürgerpreis e.V.