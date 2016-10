Den Blick für das Besondere schärfen

Mülheim (fs). "Es gibt viel Buntes im scheinbar Tristen", bilanzierten Marie Hecker, Nina Pallagi und Paul Caruso. Über ihre Kunstlehrerin waren die drei Schüler des Rhein-Gymnasiums auf den Fotowettbewerb "mülheimart" aufmerksam geworden.

Einen Monat waren die Zwölftklässler in ihrem Stadtteil auf Entdeckungsriese gegangen, um schließlich die geforderten sechs Fotos für den Wettbewerb einzureichen. Die drei Schüler, ohnehin Hobbyfotografen, bildeten eine von 62 Schülergruppen aus dem gesamten Stadtbezirk, die an dem ausgeschriebenen Wettbewerb teilnahmen.

Dabei ging es den Organisatoren darum, den Jugendlichen mit dem Blick durch den Sucher eine neue Perspektive auf die eigene Heimat zu ermöglichen, in der Auseinandersetzung mit der unmittelbaren Umgebung Menschen, Momente, Architektur oder eine besondere Atmosphäre fotografisch festzuhalten. "Euer Veedel. Eure Szene. Euer Foto" - unter dieser Überschrift gingen schließlich etwa 200 Jugendliche aus Schulen und Jugendgruppen auf die Pirsch nach einem sehenswerten Motiv. "Prämiert werden in erster Linie originelle Konzepte und Ideen, weniger technische Perfektion", sagte Boris Becker. Der international reputierte Kölner Fotograf, selbst in Mülheim aufgewachsen, unterstützte die Aktion als Schirmherr und prominentes Jurymitglied. An Gelegenheit, die Grundlagen für alle Aspekte der Fotografie zu legen, mangelte es also nicht. Fünf Fotografinnen nahmen die Jugendlichen im Frühjahr unter ihre Fittiche und führten in Workshops in die Kunst der Fotografie ein. Dabei ging es um technische Aspekte ebenso wie um Themenfindung und Konzeptualisierung. Initiatoren der Fotoaktion waren das Jugendhaus Treffer in Buchheim, die Bezirksjugendpflege Mülheim und das jfc Medienzentrum. Gefeiert wurde das Ende der Aktion mit einer kleinen Vernissage vor dem Schauspiel Köln in der Schanzenstrasse. Das Rahmenprogramm gestalteten dabei Mülheimer Jugendliche mit Rapeinlagen, Zirkus und Musik. Jeder Teilnehmer bekam dort den Ausstellungskatalog überreicht, der alle eingereichten Fotos festhält "Die Aktion hat unseren Blick für den Stadtteil geschärft - in Mülheim passiert eine ganze Menge", sagte Paul Caruso.