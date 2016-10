Nächster Rückschlag für die Sportvereine

Mülheim (tau). Holger Dahlke ist bedient. "Die auf städtische Sport- und Turnhallen angewiesenen Sportvereine im Stadtbezirk sind mit ihren Möglichkeiten endgültig am Ende", schimpft der Geschäftsführer des MTV Köln über die plötzliche Sperrung der Sporthalle am Bergischen Ring, die für mindestens ein halbes Jahr geschlossen bleiben soll. Ursache ist ein Wasserschaden, der durch eine verstopfte Toilette ausgelöst wurde.

An sich eine Kleinigkeit, doch in diesem Fall eine mit enormen Folgen - das gesamte Untergeschoss stand unter Wasser. Gravierende Schäden sind entstanden: Eine Wasserpumpe ist zerstört, die Aufzugtechnik wurde angegriffen, das Wasser ist außerdem unter den Hallenboden gelangt. Zwar ist die Stadt gegen den Schaden versichert, doch dies nützt den Sportvereinen wenig - denn es gibt kaum Ersatz an Sporthallen. Die Handballer des MTV Köln, die Rollstuhlbasketballer der Köln 99ers, die Ringer des AC Mülheim, die Badminton-Sportler der TG Mülheim sowie die Basketballer des Deutzer TV gehören zu den Nutzer der Halle am Bergischen Ring. Hinzu kommen Schulen und Vereine. "Von sieben Großsporthallen im Stadtbezirk Mülheim sind aktuell nur noch drei für den Schul- und Vereinssport verfügbar, darunter jedoch keine mit einer nutzbaren Tribüne", berichtet Dahlke. Die Vereine würden auch finanziell leiden. Zum einen fehlten Einnahmen aus Eintrittsgeldern, zum anderen müssten potentielle neue Mitglieder, die sich sportlich betätigen wollen, abgewiesen werden.