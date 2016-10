Großes Interesse an Neubebauung

Buchheim (tau). Wohnungen in Köln sind Mangelware. Da verwundert es nicht, dass Veranstaltungen rund um potentielle neue Domizile stets auf großes Interesse stoßen.

So kamen auch zur Informations-Veranstaltung im Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium gut 60 Anwohner der Herler Straße, um den Ausführungen des Stadtplanungsamt und des Investors zu folgen. Es wurden auch viele Fragen gestellt, etwa nach einer Lösung für die begehrten Parkplätze oder einer möglichen Verschattung der jetzigen Wohnungen durch den Neubau. "Vor allem die Anregungen rund um die notwendigen Stellplätze, aber auch Aspekte rund um die künftige Wegführung haben wir gerne mitgenomme. Diese Themen gehören zwar nicht direkt zum geplanten Neubau, sollten aber freilich geprüft werden", zog Elke Müssigmann nach der Veranstaltung ein positives Fazit. Auch Personen, die eine Wohnung mieten oder kaufen wollen, kamen zu der Veranstaltung und bekundeten vor Ort ihr Interesse.

Bauherr der etwa 200 geplanten neuen Wohnungen, die durch eine Kindertagesstätte und einen Spielplatz ergänzt werden sollen, ist die "Herler Straße 111 GmbH & Co. KG", eine Projektgesellschaft der WvM Immobilien und Projektentwicklung GmbH. Entstehen sollen drei- bis fünfgeschossige Wohnungen. Sowohl Eigentumswohnungen, öffentlich geförderte Wohnungen als auch freifinanzierte Mietwohnungen sind vorgesehen. Außerdem sollen Stellplätze in Tiefgaragen geschaffen werden, so dass der Großteil des Gebietes autofrei sein wird - gerade dieser Punkt war ein zentrales Thema.

Noch bis zum 14. Oktober können schriftliche Stellungnahmen an den Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks Mülheim, Norbert Fuchs, Bezirksrathaus Mülheim, Wiener Platz 2a, 51065 Köln, oder per Email an norbert.fuchs@stadt-koeln.de gerichtet werden. Die weiteren Schritte zur Erschließung werden in der Bezirksvertretersitzung am 7. November thematisiert.