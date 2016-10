Neue Einweihung mit neuen Wohnformen

Ossendorf (cb). Heiter und gelassen war die Stimmung im neu gestalteten Innenhof des Caritas-Wohnhauses Gut Pisdorhof an der Frohnhofstraße. Es gab ja schließlich was zu feiern.

Denn nach rund drei Jahren der Sanierung wurde das nun modernisierte Domizil von Menschen mit geistiger Behinderung durch Stadtdechant Monsignore Robert Kleine und Pfarrer Klaus Kugler eingesegnet.

Von einer wichtigen "Pioniereinrichtung zur Eingliederung von Menschen mit geistiger Behinderung in Wohngebiete" sprach Bezirksbürgermeister Josef Wirges bei seiner Ansprache. Denn im historischen Gut Pisdorhof entstand 1978 das erste Wohnhaus für Menschen mit Behinderung in Köln. Bereits zwei Jahre zuvor hatte die Stadt dem Caritasverband für die Stadt Köln den geschichtsträchtigen Gutshof in Erbbaurecht übertragen. Nach fast 40 Jahren wurde das komplette Wohnhaus von 2013 bis 2016 bei laufendem Betrieb umfangreich renoviert und saniert. Rund 3,5 Millionen Euro hat das gekostet.

Finanziert und gefördert wurde der Umbau vor allem vom Caritasverband, aber auch durch die Heinz-vom-Scheidt-Stiftung, die Aktion Mensch, die Stiftung Wohnhilfe, die Kämpgen-Stiftung und die Franken-Veith-Stiftung sowie die kooperative Unterstützung durch den Landschaftsverband Rheinland. Am Ende entstand ein Wohnhaus mit modernen Wohnformen für Menschen mit Behinderungen, das deren vielschichtigen Bedürfnissen für die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft entspricht. 52 Menschen mit geistiger Behinderung leben jeweils zu acht Personen in einer Wohngemeinschaft mit Einzelzimmern, Gruppenküchen und eigener Wäscheversorgung. Weitere Wohnformen wie Appartements und Paarwohnen ergänzen das Angebot.

"Nach den für die Bewohner auch belastenden Jahren der Modernisierung kann nun der Alltag wieder einziehen. Ein Alltag mit dem höchst möglichen Maß an Selbstbestimmung und Individualität", sagte Caritas-Vorstand Hubert Schneider. Unterstützt werden die Bewohner dabei von einem Team von Mitarbeitern verschiedener Berufsbereiche. Das Caritas-Wohnhaus Gut Pisdorhof ist eines von insgesamt vier Wohnhäusern des Caritasverbandes für Menschen mit Behinderung in Köln.