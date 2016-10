Laufen, Spenden, Helfen

Die Große Kölner Karnevalsgesellschaft von 1882 e.V. nimmt das Sessionsmotto ernst und spendete 1.111 Euro an die Arche Köln-Ehrenfeld. Sie ging am 2. Oktober mit drei Staffeln beim Köln-Marathon für das Kinderprojekt an den Start gehen.

Ehrenfeld (as). Über einen Spendenscheck in Höhe von 1.111 Euro freute sich die Leiterin der Arche Köln-Ehrenfeld Sabine Hamann. "Wir sind überwältigt und bedanken uns herzlich. Unsere Kinder lieben kölsche Musik und den Karneval", strahlte Hamann.

"Mit diesem Geld werden wir neue Schulmaterialien und weitere Spielsachen für die Mädchen und Jungen anschaffen."

Durchschnittlich 70 Kinder werden täglich in den Räumen der Arche an der Venloer Straße betreut. Die Schüler, die aus unterschiedlichen kulturellen und sozialen Hintergründen stammen, erhalten ein kostenloses warmes Mittagessen und Hilfe bei den Hausaufgaben. Es gibt ein umfangreiches Freizeitprogramm, Spiel- und Sportangebote, sowie Ausflüge und Feriencamps. "Im Hinblick auf die kommende Session nimmt die Große Kölner Karnevalsgesellschaft schon jetzt das neue Sessionsmotto "Wenn mer uns Pänz sinn, sin mer vun de Söck" ernst. Als Frack- und Familiengesellschaft liegen uns Kinder und Jugendliche und deren Zukunft ganz besonders am Herzen. Die Arbeit, die das Team der Arche hier im Stadtteil Ehrenfeld leistet, ist äußerst wertvoll, und wir unterstützen sie daher sehr gerne", erklärte Dr. Marie-Christine Frank von der Großen Kölner KG.

Zur symbolischen Scheckübergabe in der Arche waren auch vier Mitglieder der Kölner Frauenband "Funky Marys" als Patinnen der Aktion gekommen. Zur großen Freude der Archekinder ließen es sich die Sängerinnen dann auch nicht nehmen, mit den Mädchen und Jungen um die Wette Nägel einzuschlagen und Seil zu springen. "Ich glaube, dass alle Beteiligten großen Spaß hatten", resümierte Hamann.