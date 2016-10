Das schmeckt richtig nach Apfel - frisch gepresster Saft war der Renner auf dem Rondorfer Apfelfest. Hier wartet Milan darauf, dass Christopher Nitsch (links) und Reinhard Neumann den Saft in den Karton abfüllen.

Rondorf (ks). So etwas gab es auf dem Sportplatz des SC Rondorf auch noch nicht. Frische Äpfel und eine professionelle Saftpresse, dazu die Experten vom Bornheimer Apfelhof Schmitz-Hübsch standen im Mittelpunkt des ersten Rondorfer Apfelfestes.

Den ganzen Tag über konnte man beobachten, wie aus den zuvor gesammelten Äpfeln frischer Saft gepresst wurde. Der Liter wurde für 1,50 Euro verkauft, der Erlös fließt in die Kasse des SC Rondorf. Dazu gab es Apfelglühwein, Grillwurst, Apfelmus, Apfelkuchen, Reibekuchen, Stockbrot und natürlich viel Wissenswertes rund um den Apfel. Beim ersten Rondorfer Apfelfünfkampf konnte man in verschiedenen Spielen seine Geschicklichkeit beweisen. Natürlich wurde auch Fußball gespielt, das war aber eher Nebensache an diesem Tag. "Die Einnahmen sind für unser neues Clubheim gedacht", erläuterte SC-Geschäftsführer Reinhard Neumann. "Da können wir jeden Cent gebrauchen."