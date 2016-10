Kaninchenpest geht um

Sürth (sb). Traurig blickt Maja in den Kaninchenstall im Garten. Dort, wo vor kurzem noch Stella und Hans im Stroh raschelten, herrscht jetzt Leere. "Wir mussten beide Tiere im Abstand von zehn Tagen einschläfern lassen", erzählte Majas Mutter Petra Hersemeier.

Der Grund: Beide Nager hatten die Kaninchenpest. Bei der fünfjährigen Stella bemerkten Mutter und Tochter Mitte September tränende Augen. "Dann waren die Lider etwas geschwollen und Stella wollte erst ganz viel fressen, dann gar nichts mehr", schilderte die Sürtherin. Sie wurde misstrauisch und brachte das Kaninchen zusammen mit ihrer Tochter zur Tierärztin. Die stellte fest, dass das Tier mit dem Mysomatosevirus infiziert war. Der gehört zu den Pockenviren und löst die Myxomatose, landläufig Kaninchenpest genannt, aus. Diese verläuft praktisch immer tödlich, sehr selten überlebt ein erkranktes Tier. "Die Tierärztin gab uns erst Augentropfen zur Linderung mit, um Stella nicht gleich vor Maja einzuschläfern und in der vagen Hoffnung, dass sie überleben könnte", beschrieb Hersemeier. Stella ging es aber nicht besser, zwei Tage nach der Diagnose ließ die Familie sie einschläfern. Das zweite Kaninchen, Hans, war erst wenige Tage in Sürth. Die Hersemeiers hatten ihn über eine Verwandte aus Thüringen bekommen. Das dreijährige Tier hatte sich bei Stella angesteckt und musste wenige Tage nach ihr eingeschläfert werden. "Es hieß, er sei geimpft, als wir ihn bekamen. Aber als ich nachhörte, war Hans geimpft, aber nicht gegen die Kaninchenpest, weil diese in Thüringen nicht vorkommt", berichtete Petra Hersemeier. Die Übertragung des Virus findet in der Regel durch stechende, blutsaugende Insekten wie Stechmücken und Flöhe statt. Auch über Tröpfchen, die sich zum Beispiel auf Löwenzahn finden, wo infizierte Wildkaninchen leben, können sich Hauskaninchen anstecken, wenn sie diese Pflanzen zu fressen bekommen. Um ihre Tiere zu schützen, sollten Kaninchenbesitzer sie impfen lassen. "Das ist tatsächlich das A und O", erklärte Tierärztin Dr. Britta Joest aus Sürth. Je nach Impfstoff muss die Impfung ein- bis zweimal im Jahr aufgefrischt werden. Nach einer Inkubationszeit von drei bis neun Tagen träten die ersten Symptome auf, nach zehn bis vierzehn Tagen versterbe das erkrankte Tier, erläuterte Joest. Die Myxomatose tritt fast ausschließlich bei Haus- und Wildkaninchen auf. Feldhasen sind gegen den Virus weitgehend unempfindlich, ebenso wenig geht die Krankheit auf Hunde, Füchse oder Katzen über, die möglicherweise infizierte Wildkaninchen fressen. "Die Krankheit tritt in Wellen auf und nicht in allen Regionen gleich stark. Begünstigt wird sie durch feuchtes Klima und Hitze, so wie wir es in diesem Sommer hatten. Ich musste bisher schon 20 Hauskaninchen einschläfern", berichtete die Tierärztin.

Jetzt ebbt die Erkrankungswelle ab, weil es kälter wird. Den Hersemeiers hilft das im Moment nicht. "Wir vermissen die Tiere. Es war immer so schön, sie im Garten herumhoppeln zu sehen", sagten Maja und ihre Mutter.