Würdiger Platz für Gedenken an Soldaten

Sürth (sb). "Die Namen sollen nicht vergessen sein. Ich bin froh, dass die Gedenktafel wieder einen würdigen Platz gefunden hat", sagte Pfarrer Karl-Josef Windt von der katholischen Kirchengemeinde Sürth. 20 Namen stehen auf der Tafel.

Namen von Sürther Männern, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Erst seit Kurzem hängt die Platte an der Kirchenwand von St. Remigius, zuvor führte sie Jahrzehnte einen Dornröschenschlaf. Günter Mehlhorn entdeckte das Andenken im Schuppen seines Schwiegervaters Ernst Kübeler, nachdem dieser verstorben war. Die Tafel hatte die Maschinenfabrik Sürth - der Vorläufer der Firma Linde - anfertigen lassen. Lange hing sie auf dem Linde-Werksgelände, im hinteren Bereich bei der Bahnanlage. Als diese in den 60er-Jahren abmontiert wurde, verlor das Erinnerungsstück an die Soldaten seinen Platz. "Mein Schwiegervater war Sicherheitsingenieur bei Linde und rettete die Platte. Er war ein großer Sammler und plante ein Heimatmuseum. Wir hätten die Tafel einfach verschrotten können, aber meine Frau und ich wollten sie wieder der Allgemeinheit zuführen", schilderte Mehlhorn. Das Ehepaar fragte bei der Stadt nach, aber die Idee, die Tafel an der Sürther Trauerhalle anzubringen, wurde abgelehnt. "Erst wurde gefragt, ob die Gefallenen denn auch in Sürth liegen, dann hieß es, die Besitzverhältnisse der Tafel seien nicht geklärt", berichtete Mehlhorn. Natürlich lägen Gefallene nicht in ihrem Heimatort, bemerkte er, und die Firma Linde habe die Mehlhorns zum rechtmäßigen Besitzer der Platte erklärt. Der Platz, den die Stadt schließlich anbot, sei so versteckt und tief am Boden gewesen, dass die Mehlhorns die Gedenktafel dort nicht aufhängen wollten. Also fragten sie Pfarrer Karl-Josef Windt. Er und der Kirchenvorstand seien sogleich einverstanden gewesen, erzählte Mehlhorn. Ende September segnete der Pfarrer die frisch an die Kirchenwand montierte Tafel im Rahmen einer kleinen Feier ein. Der Chor aus Weiß sang, die Sürther Gärtnerei Jürgl stiftete Kirschlorbeersträucher, die die Tafel umrahmen sollen. "Schön, dass die Tafel und das Andenken an die Verstorbenen nicht einfach so verschwunden sind", freuten sich der Pfarrer, Mehlhorn und mit ihnen die rund 20 Bürger, die zur kleinen Feier gekommen waren.