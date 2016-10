Frank Straube ist der neue König

Zollstock (ks). Den ganzen Samstag mussten sie warten, dann war es endlich so weit. Beim "Tanz im Vereinsheim" wurden die neuen Würdenträger der Adlerschützen feierlich proklamiert. Neuer Schützenkönig ist Frank Straube, der die Scheibe fast genau in der Mitte traf.

Geschossen wurde schon eine Woche zuvor, doch bis zur Proklamation war geheim, wer die neuen Würdenträger sind. "Die Kandidaten schießen einmal auf die Scheibe, dann nimmt der Schießmeister die raus", erläutert Brudermeister Dieter Jansen. "Wir werten dann aus, wer am besten getroffen hat. An vier Tagen wurde in Zollstock kräftig gefeiert. Los ging alles mit einer Schlagerparty am ersten Abend, bevor am nächsten Tag das eigentliche Schützenfest mit einer Totenehrung auf dem Südfriedhof begann. Der Große Zapfenstreich in der St. Pius-Kirche leitete zur großen Party im Vereinsheim über. Am folgenden Tag konnte dann der ganze Stadtteil bei strahlendem Herbstwetter den großen Festumzug mit anschließender Parade an der St. Pius-Kirche bestaunen. "Wir waren so froh, dass das Wetter am Sonntag zu unserem Festumzug halbwegs gehalten hat", so Dieter Jansen. "Gerade das bringt uns Schützen aus dem Vereinsheim in die Öffentlichkeit." Das hilft vor allem, jüngere Leute in den Verein zu bringen, was den Adlerschützen gut gelungen ist, immerhin hat man eine starke Jungschützen-Abteilung. Ein weiterer Höhepunkt war die Krönung der neuen Würdenträger, mit der sie endgültig ihr neues Amt antreten konnten. Mit einer feierlichen Inthronisierung und der Übergabe der Amtskette ging das Schützen- und Volksfest in Zollstock dann zu Ende.