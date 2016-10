"Sicherheitsarchitektur gestärkt"

Nach den massenhaften Silvester-Übergriffen in Köln hat die Domstadt nach Worten von Oberbürgermeisterin Henriette Reker eine "neue und stärkere Sicherheitsarchitektur" aufgebaut. Das sagte die parteilose Politikerin der Deutschen Presse-Agentur ein Jahr nach ihrer Wahl an die Spitze der viertgrößten deutschen Stadt.

So sollen in der kommenden Silvesternacht 1000 Polizisten eine Wiederholung der Vorfälle verhindern. Der Politikwissenschaftler Norbert Kersting (Uni Münster) sagte dagegen, bislang gehe es in Köln "weitgehend nur um symbolische Maßnahmen in der Sicherheitspolitik".

Nach Ansicht Rekers ist die größte NRW-Stadt auch bei Wohnungsbau, Verkehr, Bürgerbeteiligung, bei der angestrebten Reform der Verwaltung und der Haushaltskonsolidierung vorangekommen. Sie vertrete die Millionenstadt auch international, betonte Reker. So sei sie während der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro mit den Oberbürgermeistern der 40 größten Städte zusammengekommen und habe "die Vision von Köln als Weltstadt" vor Wirtschaftsbotschaftern präsentiert.

Die erste weibliche Rathauschefin Kölns war am 18. Oktober 2015 ins Amt gewählt worden. Einen Tag zuvor war sie bei einem Messerattentat lebensgefährlich verletzt worden. Ihren Dienst trat sie Ende November an. Mit dem Wechsel an der Stadtspitze hatten viele frischen Wind erwartet. CDU und Grüne waren im Stadtrat nach der Wahl Rekers erstmals ein Minderheitsbündnis eingegangen.

Reker sagte, sie arbeite im Rat mit allen demokratischen Parteien zusammen. "Das gestaltet sich mal besser, mal schlechter, weil Schwarz-Grün, aber auch Rot-Rot, noch immer nicht ganz realisiert haben, dass meine Stimme dem besten Vorschlag gehört (...) und keiner festen Mehrheit".

Nach Einschätzung Kerstings hat sich das Experiment des schwarz-grünen Minderheitsbündnisses bisher nicht als Bremsklotz für die Stadt erwiesen. "Ob die neue Freundschaft für eine langfristige Beziehung taugt, muss sich aber erst noch erweisen." (dpa)