Rund 47.000 Autofahrer von neuartigen Radarfallen geblitzt

Köln. Zwei in Köln eingesetzte neuartige Radarfallen haben innerhalb weniger Wochen rund 47.000 Autofahrer geblitzt. Das sagte eine Sprecherin der Polizei in Köln auf Anfrage. Die beiden halbstationären Anlagen werden seit Anfang September im Auftrag des Landesamts für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) drei Monate lang erprobt. Die Anlagen sind auf Anhängern installiert, die jeweils für mehrere Tage an einer Stelle positioniert werden - aber eben auch nicht so lange an einem Ort bleiben, dass sich die Autofahrer an sie gewöhnen.

So kann nach Angaben des LZPD zum Beispiel an Unfallschwerpunkten rund um die Uhr die Geschwindigkeit überwacht werden, ohne dass Polizeibeamte vor Ort sein müssen. Die neue Technik biete die Möglichkeit, mit weniger Personal die Geschwindigkeitskontrollen zu intensivieren. (dpa/lnw)