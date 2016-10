Unbekannte sprengen Geldautomat in Postbank-Filiale

Köln. Im Vorraum einer Postbank-Filiale im Kölner Stadtteil Rodenkirchen haben Unbekannte am Dienstagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. In das Gerät sei Gas eingeleitet und zur Explosion gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Am Tatort sei eine Gasflasche gefunden worden. Ob der oder die Täter an das Geld gelangten, war zunächst unklar. Auch Hinweise auf die Unbekannten gab es am Morgen noch nicht.

Bereits am Montagmorgen war ein Geldautomat in Bensberg nahe Köln gesprengt worden. Insgesamt wurden in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen schon mehr als 100 Geldmaschinen beschädigt. (dpa/lnw)





Geldautomat in Bensberg vergebens gesprengt: Kassette hält

Bensberg. Unbekannte haben am frühen Montagmorgen in Bensberg bei Köln einen Geldautomaten gesprengt. Sie konnten jedoch keine Beute machen - die Schutzvorrichtung des Automaten hielt der Sprengung stand, wie die Polizei berichtete. Gegen 04.40 Uhr habe es einen lauten Knall in der Bankfiliale gegeben, kurz darauf wurden die beiden Unbekannten von einem Zeugen gesehen. Offenbar flüchteten sie in einem dunkelgrauen Audi.

In diesem Jahr sind in Nordrhein-Westfalen schon über 100 Geldautomaten gesprengt worden. Die Polizei vermutet gut organisierte Banden mit schnellen Autos hinter dieser Serie, von denen etliche aus den Niederlanden über die Grenze kommen. Mehrere Täter sind schon verurteilt worden. (dpa/lnw)