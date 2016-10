Dreimal vierte Klasse

Köln (sf). Da gehen Conrad Laschet und Jonas Laurenz Bayartz in die vierte Klasse der Freiligreithstraße in Lindenthal, sehen sich jeden Tag und wissen bis zum Tag der Entscheidung nicht, dass sie sich beide unabhängig voneinander für ein Amt im Kölner Kinderdreigestirn beworben haben.

Somit war die Überraschung für beide groß, als das Festkomitee Kölner Karneval den zehnjährigen Conrad und seinen Schulkameraden Jonas zum Prinzen beziehungsweise zum Bauen des Kölner Kinderdreigestirns 2017 ernannten. Im Schokoladenmuseum stellte Elisabeth Conin, Vorstandsmittglied des Festkomitees, die beiden sowie die designierte Jungfrau Clara Kott vor. Über den Ort der Vorstellung freuten sich alle drei Tollitäten gleichermaßen, sind sie doch alle große Schokoladen-Liebhaber. Conrad, Jonas und Clara sind sehr stolz, gerade in der kommenden Session die kleinen Kölner Jecken als Trifolium vertreten zu dürfen, da das Kölner Sessionsmotto 2017, "Wenn mer uns Pänz sinn, sin mer vun de Söck", den jecken Nachwuchs ins Rampenlicht des Kölner Karnevals rückt. Auf den 8. Januar sind die drei am allermeisten gespannt: An diesem Tag wird das Kölner Kinderdreigestirn im Theater am Tanzbrunnen proklamiert - anlässlich des Sessionsmottos zum allerersten Mal vor der Proklamation des großen Kölner Dreigestirns.

Der zehnjährige Conrad Laschet, zukünftig Prinz Conrad I., geht in die vierte Klasse der Grundschule Freiligrathstraße. Sein Lieblingsfach ist Sport, privat spielt er sowohl Hockey und Tennis als auch Fußball. Der 1. FC Köln ist sein Lieblingsverein, besonders FC-Spieler Marcel Risse ist eines seiner großen Idole. Karneval feiert Conrad am liebsten mit seiner Familie im Veedel. Hier freut er sich immer, kölsche Töne zu hören, denn die kölsche Musik hat es ihm angetan. Kaum ein Tag vergeht, an dem Conrad nicht kölsche Musik auf seinem i-pod hört. Musik ist überhaupt eine große Leidenschaft Conrads: Entspannung findet er beim Cellospielen.

Schulkamerad Jonas Laurenz Bayartz ist ebenfalls musikalisch sehr aktiv: Der designierte Bauer singt im Lucky Kids Chor. Sportlich tobt er sich am liebsten auf dem Tennisplatz aus. Im Karneval verkleidet sich der Neujährige gerne als James Bond und träumt davon, eines Tages selbst ein Agent oder Detektiv zu werden. Weit davon entfernt ist Jonas nicht, denn an der Schule ist er bereits als Journalist unterwegs, recherchiert für die Schülerzeitung und hat besonders viel Spaß am Fach Deutsch. Große Idole sind für ihn die Mitglieder der TKKG Bande.

Clara Kott besucht ebenalsd die vierte Klasse, allerdings an der Idlefons-Herwegen Schule in Junkersdorf. Ihr Lieblingsfach ist Mathe, weil die Lehrerin den Inhalt so toll erklären kann. Sportlich ist die Neunjährige gerne auf dem Fußballplatz im Einsatz, zudem tanzt sie in der Kinder- und Jugendtanzgruppe der Höppemötzjer und spiel Klavier. Eine weitere große Leidenschaft ist das Sammeln von Aufklebern und Stiften. Mit der Übernahme des Amtes der Jungfrau im Kölner Karneval geht für Clara ein großer Traum in Erfüllung. Dabei gibt es einen besonderen Grund, weshalb sie schon immer mal in die Rolle der Jungfrau schlüpfen wollte: "Wegen der Krone", lacht Clara.