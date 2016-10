"Jetzt ist es Brauchtum"

Köln (as). Sieben Mal "the Best of" alternativen Karneval mit jeder Menge Musik, das bietet zur Sessionseröffnung am 11.11. der "Sitzkreis Kölner Karneval von 19.19 Uhr" jedem kritisch jecken Karnevalsfan in den Balloni Hallen in Ehrenfeld.

Gestaltet wird die große Karnevalssause der etwas anderen Art von Mitwirkenden der Stunksitzung, Deine Sitzung, Fatal Banal, Immisitzung, Loss mer singe, Schmittchensitzung und Röschensitzung. Als Gäste ergänzt die von Janus Fröhlich unterstützte Musikband "Buntes Herz" die Veranstaltung. "Die alternative Sessionseröffnung geht nun ins dritte Jahr und ist jetzt Brauchtum", freute sich Petra Evertz von Fatal Banal. "Anders als die übrigen Sessionseröffnungen beginnen wir am 11.11. um 19.19 Uhr mit einem großen Einmarsch aller auftretenden 70 Künstler. Die musikalische Einstimmung zur Veranstaltung übernehmen die Musiker von Loss mer singe. "Die Moderation übernehmen die jeweiligen Sitzungspräsidenten", kündigte Stunksitzungs Präsidentin Biggi Wanninger an. "Nachdem im vergangenen Jahr bereits innerhalb kürzester Zeit alle 700 Eintrittskarten verkauft waren, haben wir uns entschlossen, von der Alteburg in die Balloni-Hallen zu wechseln. Die Balloni-Hallen bieten Stehplätze für circa 1.200 Leute."

Tradition hat bei der alternativen Sessionseröffnung der Schuhkarton für Spenden. "Bisher konnten wir insgesamt 2.100 Euro an den Kölner Flüchtlingsrat, spenden", so Evertz.

Karten sind erhältlich bei: Langel Schuhe Siegburger Straße 225 in Deutz, Westgate Apotheke, Habsburger Ring 2, Kölner Kostüm Kiste, Bonner Wall 112, Sister Grimm, Zülpicher Straße 282 in Sülz, Balloni-Hallen in Ehrenfeld sowie Kiosk Filos, Merheimer Straße 89 in Nippes.