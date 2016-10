Kindernöte e.V. hat viele Unterstützer

Chorweiler (hub). Der Verein "Kindernöte e. V." lud Partner und Freunde zur Feist anlässlich des zwanzigjährigen Bestehens ein. "Ehemalige wie aktuelle Mitarbeiter erfüllen den Verein mit Leben, sonst gäbe es nur eine Satzung", so die Vorsitzende Ingrid Hack.

Den Einladungen an die Gäste war eine Wunschliste angeheftet. So erfüllten viele Gäste zum Fest viele Wünsche. Darunter waren auch Sabine Klein und Alexander Stock von der GAG Immobilien AG, die den Verein regelmäßig unterstützt. Sie überreichten vier Beutel Malkreide und einen Briefumschlag mit Zookarten. Als Geschenk für alle Anwesenden präsentierte die Tanzschule "La Boom" drei Tänze. Unternehmer Claus Dillenburger war vor zwölf Jahren auf "Kindernöte" aufmerksam geworden. "Kinder haben es verdient", begründet er sein Engagement. Er sammelt Geld und überreichte mit "wir helfen"-Geschäftsführer Karl-Heinz Goßmann einen Scheck über 8.000 Euro. Seit fünfzehn Jahren sind Trudi und Paul Lanzrath für den Verein aktiv. Sie waren über das Ford Community Involvement-Programm auf den Verein aufmerksam geworden und organisieren unter anderem das Kinderfest auf dem Ford-Parkplatz.