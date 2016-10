Arbeiten sind angelaufen

Die Bauarbeiten am Spielplatz im Pingenweg sind in vollem Gange und befinden sich bisher im Zeitplan.

Lindweiler (hh). Das moderne Klettergerüst mit Schaukel und Rutsche sowie das Gestell für die Doppel-Schaukel sind in den neu umrandeten Sandkästen bereits aufgestellt. "Neben einem weiteren großen Kletter-Spielhaus mit Riesen-Rutsche wird ein Karussell angebracht.

Und nebenan auf der Grünfläche kommt eine Seilbahn für die Kinder", konnte ein Arbeiter während seiner schweißtreibenden Tätigkeit auf dem Spielplatz am Pingenweg berichten. Neu angelegte Zugangswege, neue Parkbänke und Mülleimer auch für die Eltern den Aufenthalt auf dem modernisierten Spielplatz zu einem angenehmen Erlebnis. Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten, die im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts Lindweiler erfolgen, abgeschlossen sein. Auch der bisher trostlos wirkende Spielplatz am Hartenfelsweg soll zu einem neuen Anziehungspunkt für die Kleinen werden. Hier ist geplant, eine Strandlandschaft mit einem Leuchtturm als Klettergerüst, einem Wippkahn, einer Hängematte, Robben-Wippe und einer Drehscheibe anzubringen. Eine neue Boule-Bahn rundet das sportlich-spielerische Angebot ab. Die Wegeführung auf dem Spielplatz wird modifiziert und ein barrierefreier Zugang für die sich unmittelbar anschließende Kindertagesstätte geschaffen. Für die Planung der beiden Bauvorhaben, die das Amt für Kinder, Jugend und Familie, Abteilung Kinderinteressen und Jugendförderung, in Auftrag gab, wurden die Heranwachsenden sowie Anwohner des Stadtteils aktiv eingebunden.