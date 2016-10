Bauwagen ist Identifikation des Mönchfeldes

Roggendorf/Thenhoven (hub). Die Stadtverwaltung stellte gemäß eines Landesgesetzes den Kinder- und Jugendförderplan für den Planungszeitraum 2016 bis 2020 Mitte September im Jugendhilfeausschuss vor (1. Lesung). Danach folgen die Beratungen in den Bezirksvertretungen.

Mitte Dezember kommt die Diskussion zurück in den Jugendhilfeausschuss (2. Lesung). Die Grundausrichtung in der Kinder- und Jugendarbeit wird vom Rat beschlossen.

Im Stadtbezirk Chorweiler leben über 13.000 Mädchen, Jungen und junge Erwachsene, das sind 16,4 Prozent der Gesamtbevölkerung, der höchste Anteil eines Bezirks in Köln. Die Stadtteile Blumenberg, Chorweiler und Volkhoven/Weiler haben den höchsten Anteil der Altersgruppe von sechs bis unter 21 Jahren. Für den Stadtbezirk wird jedoch auch für diese Altersgruppe ein Bevölkerungsrückgang erwartet.

Die Betrachtung der einzelnen Stadtteile fällt sehr unterschiedlich aus. Während Blumenberg mit 23 Prozent und Merkenich mit 18 Prozent einen deutlichen Rückgang verzeichnen, wird für Roggendorf/Thenhoven ein Zuwachs von 28,4 Prozent erwartet.

Die Stadtteile Chorweiler, Seeberg und Roggendorf/Thenhoven sind durch verschiedene Problemlagen geprägt, dazu zählen auch sozial benachteiligte Familien, Bildungsferne, Arbeitslosigkeit und Armut. Roggendorf weist in der Stadtviertelbetrachtung hinsichtlich der Abhängigkeit von Transferleistungen, alleinerziehenden Elternteilen und Jugendarbeitslosigkeit Höchstwerte auf.

Außerdem gibt es Bereiche wie die Siedlung Berrischstraße/Im Mönchsfeld, die von der restlichen Bevölkerung gemieden werden. Der Stadtteil ist weder als Sozialraum noch als Soziale Stadt anerkannt. "Die Jugendhilfeindikatoren haben sich im Verlauf der letzten Jahre verschlechtert", so der Förderplan.

Roggendorf/Thenhoven liegt im Einzugsgebiet des Krebelshofes. Des Weiteren betreibt der Sozialdienst Katholischer Männer (SKM) seit 2010 an zwei Tagen in der Woche einen Bauwagen als Anlaufstelle. Bisher besagte allerdings die Planung der zentralen Jugendverwaltung, den Bauwagen eines Tages einzusparen. Kinder, Jugendliche sowie junge Erwachsene sollten stattdessen den Krebelshof nutzen. Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan stellt trotz des Bauwagens eine Unterversorgung des Stadtteils fest.

Die Jugendlichen und der SKM bangen jedes Jahr, ob die Arbeit vor Ort fortgeführt werden kann, denn um die etwa 24.000 Euro jährlicher Kosten zu decken, müssen Mittel der Sonderförderung beantragt werden, die erst spät im Jahr bewilligt werden, wie jetzt gerade für das Jahr 2016. "Mit einer Regelförderung hätte ich Plansicherheit und bräuchte nicht die aufwändige Akquise um Spenden und Sponsoren zu betreiben", so Margret Hees, Fachleiterin Soziale Brennpunkte II beim SKM.

Der Bauwagen habe eine wichtige Funktion im Stadtteil und bildet einen Farbklecks in der tristen Siedlung, so Hees. Der leitende Pfarrer der katholischen Gemeinde St. Pankratius am Worringer Bruch, Thomas Wolff, pflichtet dem bei: "Der Bauwagen ist nicht nur ein Angebot, sondern auch Identifikation für das Mönchsfeld." Es sei eine Investition in die Zukunft und der SKM ein wichtiger Partner, der eine Infrastruktur anbiete, ergänzt er.

Bezirksjugendpflegerin Martina Zuber-Goljuie unterstützt den Bauwagen nach Kräften. Hees möchte eigentlich an weiteren Tagen die Tür für die Jugendlichen öffnen. Darüber hinaus müsse mehr in den Stadtteil investiert werden, so kann sich die SKM-Sozialarbeiterin auch ein Beratungsangebot am Vormittag für die Bevölkerung vorstellen, denn nur Jugendarbeit werde nicht die Rettung sein. "Es wird ein ganzheitliches Konzept mit Sozial- und Jugendarbeit benötigt, damit die Siedlung aus diesen Ghetto-Status herauszubrechen kann", ist sich auch Zuber-Goljuie sicher.