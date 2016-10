Großes Aufräumen Güterbahnhofsgelände

Köln (cb). Erst das zweitägige Streetfood-Festival dann der Nachtflohmarkt. Zwei beliebte Veranstaltungen, die Strahlraft weit über Ehrenfeld hinaus besitzen, sagen "Tschüss".

Tausende pilgerten zu "Jack in the Box" auf das Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Ehrenfeld, um sich den trendigen, exotischen kulinarischen Genüssen von der "Straße" hinzugeben oder am Abend "zu Trödeln". Damit ist es nun vorbei.

Während das Streetfood-Festival zum letzten Mal auf dem Gelände stattfand, wird der Flohmarkt Nachtkonsum am 29. Oktober, von 17 bis-23 Uhr letztmalig bei Jack in the box zu Gast sein. Denn der Eigentümer des Grundstückes, der Immobilienentwickler Aurelis Real Estate, will auf der sieben Hektar großen Fläche bauen. Dort soll ein gemischt genutztes Stadtquartier mit rund 450 Wohnungen in verschiedenen Formen sowie mit gewerblichen, soziokulturellen Nutzungen und gegebenenfalls Bildungseinrichtungen entstehen.

Bei Jack in the box ist derzeit Auf- und Abräumen angesagt. Seit 2006 nutzt der gemeinnützige Verein Räume und eine Halle auf dem Ehrenfelder Güterbahnhofsgelände um Qualifizierungsmaßnahmen für Arbeitsuchende durchzuführen. Sie wurden auch für Veranstaltungen wie dem Street-Food-Festival oder den Nachtflohmarkt vermietet. Der Verein muss nun seine Räumlichkeiten bis Ende Oktober verlassen und zieht in die Südstadt an die Koblenzer Straße. "Für die Räume des ehemaligen Sitzes der Firma Otto Wolff haben wir einen Mietvertrag bis 2018 unterschrieben. Wir betrachten das erst mal als eine Zwischenlösung. Ob wir irgendwann einmal wieder nach Ehrenfeld kommen ist noch offen", sagt Martin Schmittseifer, Gründer und Vorstand des Vereins. Momentan verhandle man gemeinsam mit einem "Investor aus der Kreativbranche" mit der Eigentümerin Aurelis darüber, die komplette Ostspitze des Geländes rund um die alten Güterhallen zu kaufen, mit dem Ziel dort ein sozio-kulturelles Zentrum zu planen. "Ein komplexes Thema. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass wir irgendwann wieder nach Ehrenfeld kommen", so Schmittseifer.

Auch die Bezirksvertretung hatte sich bereits im Planungsprozess des Geländes dafür ausgesprochen, die alten Güterhallen zu erhalten und dort gegebenenfalls auch Jack in the box anzusiedeln. Welches Konzept schließlich zum Zuge kommt ist fraglich.

Sicher scheint zumindest vorerst die Zukunft des "Street-Food-Festivals". Während der "Nachtkonsum Nachtflohmarkt" künftig auf der Schäl Sick in der Abenteuerhalle Kalk (Termin 5. November, 17 bis 23 Uhr) Quartier bezieht, startet die kulinarische Weltreise der Gastrotrucks ab November im Schatten des Helios-Turms in Ehrenfeld. Am 5. Und 6. November findet das Street-Food-Festival erstmals in der früheren DQE-Halle auf dem Helios-Gelände statt. Dies bestätigte eine Sprecherin des Veranstalters auf Nachfrage des Kölner Wochenspiegel. Möglich wird diese temporäre Nutzung durch die Vermietung der Halle und des angrenzenden Außengeländes durch den Eigentümer des Helios-Geländes, die Bauwens-Gruppe, an den Underground-Betreiber Micki Pick. "Wir haben mit ihm für die temporäre Nutzung einen Mietvertrag bis Mitte 2018 abgeschlossen. Dann soll es mit dem Bau der Helios-Schule losgehen", bestätigte Maice Miosic Helios-Projektleiterin von der Bauwens-Gruppe.

Auch die derzeit auf dem Güterbahnhofgelände angesiedelte Urban-Gardening-Initiative "Gartenbahnhof Ehrenfeld" bekommt neben den Garten an der Vitalisstraße ein neues temporäres Zuhause auf dem Heliosgelände. "Wir haben der Gartenwerkstatt das Grundstück am Gürtel hinter dem Matratzengeschäft zur Verfügung gestellt", bestätigte Miosic. Auch das nur auf Zeit, bis es auch dort gebaut werde.