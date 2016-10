Zum Heliosgelände

Foto: Stadt Köln Luftaufnahme Heliosgelände in Ehrenfeld

Ehrenfeld (red). Die überarbeiteten Planungsentwürfe für das Heliosgelände werden am 27. Oktober ab 19 Uhr vorgestellt. Zu einem Informationsabend mit Vorträgen der Fachplaner und anschließender Diskussion lädt Josef Wirges, Bezirksbürgermeister Ehrenfeld, alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein.

Neben Vertretern der Verwaltung wird auch der Eigentümer des Areals, die PE Ehrenfeldgürtel GmbH & Co. KG, anwesend sein. Die Veranstaltung findet in der Aula des Berufskollegs Ehrenfeld (Weinsbergstraße 72 / Eingang Piusstraße) statt. Eine der Planungsvarianten soll später die Grundlage für das anstehende Bebauungsplanverfahren bilden. Als nächster Verfahrensschritt schließt sich die nach dem Baugesetzbuch vorgesehene formelle Öffentlichkeitsbeteiligung an. Neben einer Grund- und Gesamtschule soll auf dem Heliosgelände eine lebendige Mischung aus Wohnen, Kultur, Gewerbe und Einzelhandel realisiert werden.