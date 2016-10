Bebauung abgelehnt

Bocklemünd (cb). Mehrheitlich, gegen die Stimmen von SPD und der Fraktion Die Linke, hat die Bezirksvertretung Ehrenfeld ein Wohnprojekt in der direkten Nachbarschaft zum historischen und denkmalgeschützten Gutshof Am Fettenhof an der Venloer Straße abgelehnt.

Das Stadtplanungsamt hatte den Stadtteilparlamentariern zwar eine dringliche Vorlage zur Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens und zur Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung vorgelegt, doch fand sich in dem Gremium keine Mehrheit dafür. Zu groß die Vorbehalte von Seiten der CDU, der Grünen, der FDP/Piraten und von Einzelmandatsvertreter Harald Schuster (Deine Freunde).

Da half es auch nicht, dass die Verwaltung das Argument anführte, dass der Flächennutzungsplan an diesem Standort "Wohnen" beziehungsweise allgemeine Wohnbaufläche ausweise und die Stadt Köln alleiniger Eigentümer der zu bebauenden Freiflächen und Wiesen westlich und südlich des Fettenhofes sei. Das Immobilienunternehmen Doetsch & Helliger hatte beabsichtigt, das Grundstück im geschützten Landschaftsbestandteil zu erwerben und dort Wohnbebauung zu realisieren. Christdemokraten, Grüne und FDP/Piraten sehen allerdings die geplante Errichtung zweier neuer mehrgeschossiger Wohngebäude kritisch. Das historisch gewachsene und für den Ortseingang von Bocklemünd prägende Ensemble des Vierkanthofes Fettenhof und der nördlich davon gelegenen Hofanlagen Arnoldshof und Weyer-Palanterhof seien gefährdet. "Aufgrund der historischen Bedeutung dieser Ortseingangssituation mit den Höfen und der Größe der geplanten Gebäude im Umfeld ist das Vorhaben abzulehnen", sagte Jutta Kaiser (CDU). Im Übrigen stehe auch das Amt für Denkmalschutz und Denkmalpflege dem Projekt ablehnend gegenüber, meinte Jutta Kaiser zu wissen.

Die Grüne-Bezirksvertreterin Jennifer Mense legte mit ein paar kritischen Punkten nach. "Auch wir Grünen sehen den Denkmalschutz und den dazugehörigen Umgebungsschutz massiv beeinträchtigt. Sozialer Wohnungsbau ist uns zwar eine Herzensangelegenheit, aber an dieser Stelle nicht sinnvoll und wünschenswert, da Bocklemünd-Mengenich an anderer Stelle davon bereits genug besitzt", argumentierte Mense gegen das Bauvorhaben. Zu groß sei der Eingriff in schützenswertes Grün und die Topographie. "2013 ist uns mitgeteilt worden, dass eine Streuobstwiese dort nicht möglich sei aufgrund einer schützenswerten Glatthaferwiese. In der jetzigen Vorlage ist diese Wiese plötzlich zur Brache mutiert. Das verwundert mich schon sehr", so Mense. Auch würde eine Bebauung den Verlauf der Mittelterrassenkante zerstören. Probleme für die historische Bausubstanz des Fettenhofes könnten sich auch durch eine notwendige Grubensicherung für eine geplante Tiefgarage ergeben. Wohnungsbau dürfe nicht zum Totschlagargument werden, pflichtete ihr Grünen-BV-Kollege Ralf Klemm bei. Urbane Verdichtung ja, aber nicht auf Kosten von Grün. "Diese konkrete Fläche eignet sich nicht für Wohnungsbau", so Klemm. Auch aus verkehrlichen Gründen sei die Lage "schwierig".

Das Grundstück liegt an der erheblich verkehrsbelasteten Venloer Straße. Verkehrslärm und Gewerbelärm von Gegenüber erforderten aktive Schallschutzmaßnahmen. Die Bezirksvertreter sehen sich aber auch durch eine Bebauung der Wiesen um die Chance beraubt, die Stadtbahnlinie 4 künftig in Richtung Widdersdorf zu verlängern und an die geplante S-Bahn-Station Bocklemünd anzubinden. "Die Stelle ist ein kritischer Punkt im Grüngürtel. Wir wollen die Ecke freihalten für die Verlängerung der Linie 4", sagte Marlis Pöttgen von der FDP/Piraten-Fraktion.