Besondere Leistungen in der Gesellschaft

Ehrenfeld (as). "Es ist gute, alte Tradition, dass wir im Rahmen unserer alljährlichen Firmengründungsfeier Institutionen und Vereinen die Besonderes in unserer Gesellschaft leisten, mit einem Preisgeld von 1.000 Euro auszeichnen", eröffnete Karl Gerhard Fritsch, Vorsitzender des Vereins Siemens-Jubilare Köln die Gründungsfeier.

"Dabei bedenken wir immer andere Institutionen, sowohl in Köln als auch in Aachen, Siegen, Bonn oder Koblenz. In diesem Jahr hat der Vorstand sich nicht zuletzt auch wegen der Ereignisse auf der Domplatte für den in Köln ansässigen Verein "Lobby für Mädchen" entschieden." Stellvertretend für den Verein nahm die Vorsitzende Frauke Mahr den Scheck und die Auszeichnung entgegen. "Ich freue mich sehr über diese Spende, die wir passender Weise heute am UN-Weltmädchentag erhalten haben. Die gespendeten 1.000 Euro werden eins zu eins in unsere Beratungsarbeit fließen", bedankte sich Mahr. "Der Verein Lobby für Mädchen ist ein anerkannter Träger der Jugendhilfe. Wir engagieren uns für Mädchen und junge Frauen von 12 bis 27 Jahren. Neben einem Mädchenzentrum auf der Buchheimer Straße 56, in Mühlheim bieten wir eine Beratungsstelle in der Fridolinstraße 14, in Ehrenfeld an. Dort finden Mädchen ab 12 Jahren professionelle Unterstützung in Krisensituationen. Als besonders wichtig erachten wir dabei, dass bei allen geführten Gesprächen die Mädchen und jungen Frauen darauf vertrauen können, dass das Gesagte vertraulich behandelt wird", ergänzte Mahr. Der Verein Siemens-Jubilare Köln besteht seit 65 Jahren. Aktuell zählt der Verein circa 850 Mitglieder.