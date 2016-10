Schumachers Boliden kommen nach Köln

Ossendorf (red). Die private Sammlung von Formel-1-Legende Michael Schumacher kommt auf das historische Gelände des Butzweilerhofs. Mit Eröffnung der MOTORWORLD Köln-Rheinland zur Jahreswende 2017/2018 soll eine der weltweit bedeutendsten Sammlungen des Motorsports dort einziehen.

Diese umfasst Karts aus Schumachers Anfangszeiten, Sportwagen, Pokale, einzigartige Erinnerungsstücke und natürlich auch ein Großteil seiner F1-Boliden, mit denen er sieben Mal Weltmeister wurde. Die Familie von Michael Schumacher und die MOTORWORLD schlossen eine Vereinbarung, wonach diese Sammlung über Jahre hinweg der Öffentlichkeit frei zugängig gemacht werden soll.

Motorworld-Pressesprecherin Arantxa Dörrié teilte mit: "Damit findet die Michael Schumacher Private Collection gleich im doppelten Sinne eine perfekte Heimat. Denn die MOTORWORLD Köln-Rheinland bietet eine stilvolle Bühne und liegt zudem sehr nahe an Schumachers Heimatort Kerpen."

"Michaels Familie ist es ein Herzenswunsch, dass alle interessierten Fans Michaels Sammlung zu sehen bekommen, ohne Eintritt bezahlen zu müssen", sagte Schumachers Managerin Sabine Kehm. "So können sie in Erinnerungen schwelgen und diese grandiosen Zeiten wieder aufleben lassen. Die Nähe zu Kerpen und die automobile Leidenschaft, die der Standort ausstrahlt, waren zwei weitere sehr gute Gründe für diese Zusammenarbeit."

In einer der denkmalgeschützten Hallen am Standort wird für Michael Schumachers Private Collection ein würdiger Rahmen geschaffen. Eigens dafür gebaute Boxen sind vorgesehen, in denen die Fahrzeuge, Pokale und Erinnerungsstücke in Szene gesetzt werden. Und so ist es selbstverständlich, dass auch der 1994er Benetton Ford B 194-5, mit dem Michael Schumacher Weltmeistergeschichte schrieb und der seit 2013 zur MOTORWORLD-Kollektion gehört, Teil der Dauerausstellung wird.