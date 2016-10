Zeitweise freie Fahrt

Innenstadt (sw). Ab sofort müssen Fahrradfahrer zu bestimmten Zeiten nicht mehr absteigen und schieben, wenn sie ihr Weg über die Hohe Straße oder die Schildergasse führt.

Großformatige Plakate mit der Beschreibung "Fußgängerzone - Für Radfahrer frei" wurden bereits in die Stadtinformationsanlagen an Hohe Straße/ Burghöfchen, Krebsgasse/ Brüderstraße, Kardinal-Frings-Platz/Unter Fettenhennen, Ludwigstraße/ Minoritenstraße, Große Budengasse/ Sporergasse und An St. Agatha/ Antoniterkirche eingesetzt. Damit ist dann die komplette Beschilderung für die Öffnung der Fußgängerzonen für Radfahrer umgesetzt. Hohe Straße und Schildergasse sind nun zwischen 20 und 11 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen ganztägig für den Radverkehr freigegeben. Die Radverbindungen über den Wallrafplatz und den Roncalliplatz zur Hohenzollernbrücke dürfen den ganzen Tag genutzt werden.